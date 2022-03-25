أوكرانيا.. 300 قتيلا في قصف مسرح للأطفال بمدينة «ماريوبول»

قال مسؤولون محليون في مدينة «ماريوبول»، المحاصرة من قبل القوات الروسية، إنه من المعروف أن 300 شخص على الأقل قتلوا في قصف استهدف مسرحا للأطفال في 16 مارس، وفق ما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم.

ويُعتقد أن نحو 1300 شخص كانوا يحتمون بالمبنى، و150 ناج فقط خرجوا من تحت الأنقاض مباشرة بعد الهجوم، كأكبر حصيلة ضحايا في مكان واحد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

غالبية الموجودين في المسرح كانوا مختبئين من القصف

وقالت المصادر إن غالبية الموجودين في المسرح كانوا مختبئين من القصف تحت المنصة وأن الأنقاض كانت تمنع خروجهم.

وذكرت الصحيفة إن خدمات الطوارئ توقفت عن العمل في مدينة ماريوبول وقد حال القتال العنيف والقصف بالقرب من مسرح العمليات دون محاولات الإنقاذ.

وتم قصف المسرح بالطائرة على الرغم من رسم كلمة الأطفال على الأرض باللون الأبيض، الأمر الذي تنفيه في المقابل روسيا.

بيان من مجلس مدينة ماريوبول حول قصف المسرح

وقال متحدث باسم مجلس المدينة في بيان صباح اليوم إنهم تمكنوا من مشاركة حصيلة جديدة لقتلى المأساة.

وقال البيان: «للأسف نبدأ هذا اليوم بأخبار سيئة، وتشير معلومات من شهود العيان إلى مقتل نحو 300 شخص في مسرح الدراما في ماريوبول نتيجة قصف طائرة روسية، ولا أريد تصديق هذا الرعب، أريد أن أصدق أن الجميع تمكنوا من الفرار، لكن أقوال من كانوا داخل المبنى وقت وقوع هذا العمل الإرهابي تقول عكس ذلك».

مسرح الدراما قلب ماريوبول

وتابع البيان: «لطالما كان مسرح الدراما في قلب ماريوبول السمة المميزة للمدينة، لأنه مكان اجتماعات، مواعيد، نقطة مرجعية».

وجاء في البيان أيضا: «يمكننا ترميم المباني، لكننا لن نستعيد الأصدقاء والجيران والأقارب والأحباء، إنها ذكرى أليمة لجميع الضحايا الأبرياء للحرب المجنونة التي شنتها ضد أوكرانيا الدولة المعتدية، الدولة الإرهابية روسيا».