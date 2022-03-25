التمثيل العمالي بالإمارات يقيم معرضا للحرف التراثية المصرية

ينظم مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية، اليوم الجمعة، ولمدة يومين معرضا يضم منتجات من الحرف التراثية والتقليدية المصرية واكسسوارات ومشغولات يدوية وملابس ومأكولات مصرية، ومنتجات رمضانية متنوعة، ويصاحب المعرض فعاليات ترفيهية ومسابقات ثقافية وفنية، فضلا عن إقامة بعض الأنشطة الفنية علي هامش المعرض.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس المكتب العمالي بأبوظبي: إن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها التي انطلقت من خلال اتجاه فكر القيادة السياسية المصرية في الجمهورية الجديدة تجاه دعم قيمة الإنتاج والمشروعات الصغيرة .

ونوهت الملحق العمالي إلي أن هذه المبادرة انطلقت من خلال سفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان :"مبادرة دعم المشروعات المصرية الصغيرة"، بتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، وتحت رعاية السفير شريف البديوي سفير مصر لدى دولة الإمارات .

وأضافت الملحق العمالي حنان شاهين أن المعرض يقام على أرض دولة الإمارات العربية الشقيقة في القرية التراثية الكائنة على شاطئ أبو ظبي لما لها من موقع متميز، وكذلك قيمتها كمركز لتشجيع الأسر المنتجة من خلال التعاون مع نادي تراث الإمارات الذي احتوى الفعالية المصرية مقدما كامل الدعم كنموذج للتعاون المثمر بين البلدين.

وقالت : إن نادي تراث الإمارات يدعم ويشجع الاستثمار على أرض الدولة ويفتح فرص عمل للشباب الطموح ، فضلا عن أنه مقدمة لتعاون مشترك مع مكتب التمثيل العمالي في مختلف النواحي الاجتماعية والثقافية وغيرها.

وأوضحت حنان شاهين أن المبادرة تهدف لدعم وتمكين الشباب والسيدات أصحاب المشروعات الصغيرة وتقديمهم بشكل يليق باسم مصر ويشجعهم على الاستمرارية وعرض منتجاتهم بشكل مباشر على الجمهور وبما يتوافق مع قوانين وإجراءات الدولة.