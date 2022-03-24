وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يسلمان 20 «عقد عمل» لذوي الهمم والعزيمة

سلّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودي، 20 «عقد عمل»، لذوي الهمم والعزيمة، فضلا عن 30 عقدا للمتدربات علي مهنة التفصيل والحياكة، و12 ماكينة خياطة لأوائل الخريجات المتدربات علي مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بقفط والوحدة المتنقلة.

55 كرتونة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة

كما وزع 55 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال زيارته للمحافظة في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

وقام الوزير والمحافظ بتسليم 5 شهادات تقدير للقائمين على تنظيم ملتقى السلامة والصحة المهنية الثالث للعاملين بمديرية القوى العاملة بقنا، والذي عقد بشركة مصر للأسمنت في المحافظة.

وأكد الوزير أن قادرون باختلاف هم قضية مهمة تعمل الوزارة على تذليل كافة الصعاب التي تواجه أي خدمة تقدم لهم، خاصة فرص العمل اللائقة، وفرص التدريب المهني، وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال في بناء المجتمع المصري في ظل قيادة سياسية واعية طالما حثت جميع المسئولين على القيام بمهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه مع الدعم المقدم من الدولة والمجتمع المدني لتوفير الرعاية والحماية.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية عندما أعلنت عام 2022 للمجتمع المدني، فهي تشجع مؤسسات وشركات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والمجالات التي تحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الجميع، مقدما كل الشكر والتقدير للمؤسسات والشركات التي تسهم في توفير فرص العمل والتدريب، فضلا عن المساهمات العينية والمالية التي تم تقديمها اليوم لذوي القدرات الخاصة.

تحقيق خطوات أكبر لرعاية ذوي القدرات

وقال الوزير إن ما تم تقديمه لذوي القدرات حتى الآن، سواء من الدولة ومؤسسات المجتمع، هو شيء عظيم جدا، ولكننا نحلم بالمزيد ونستطيع تحقيق خطوات أكبر في رعاية ذوي القدرات، وتسهيل المعوقات أمامهم ومواجهة كافة الصعاب بالتعاون البناء بين الجميع.

وأشاد الوزير بمركز التدريب المهني بقفط ، مشيرة إلى أن المركز ليس له مثيل فى مصر، مؤكدا ضرورة استغلاله فى توفير فرص تدريبية لائقة للشباب من الجنسين على المهن الموجودة فى الورش الخاصة به لخدمة أبناء المحافظة الراغبين فى العمل واستغلال مهاراتهم وقدراتهم لرفع مستويات معيشتهم .

وأثنى الوزير على التعاون المشترك مع شركة أسمنت قنا في التدريب المهني للعمال، وكذلك استغلال مدربيها في تدريب الشباب ممن يرغبون في تعلم المهن المختصين بها داخل المصنع.

ونوه الوزير إلى أن وحدة التدريب المتنقلة الموجودة في المحافظة والتي تجوب قراها ونجوعها حققت نجاحاً باهراً فاق كل الوصف، ومثيلاتها في محافظة الأقصر، بما يدعونا جميعاً للفخر بالشباب الخريجين ذوي المهارات المناسبة والقادرين على استثمارها في العمل بجميع المنشآت، وخير مثال على ذلك خريجات الوحدة بالأقصر والتي اجتهدت لعمل ورش عمل خاصة بها في مهنة التفصيل والحياكة بدعم من العديد من الجهات ومنها بيت الزكاة وجهات أخرى لاستثمار طاقات ومواهب الشباب في عمل مشروعات تحسن من مستويات معيشتهم .

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت، أن القوى العاملة أولت مزيدا من الاهتمام في الفترة الأخيرة بعمليات التدريب المهني للشباب واستحدثت مزيداً من الأفكار حول تحقيق هذا الهدف، لما له من دور في تنمية المهارات ، وتقوم الشركة في هذا المقام بتدريب عمالها باستمرار وبصفة دورية من أجل رفع كفاءتهم ومستواهم الفني والإداري، وهنأ الخريجين والخريجات من مراكز التدريب التابعة للقوى العاملة بمناسبة تخرجهم ونجاحهم في إثبات أنفسهم بسوق العمل .

بدوره أكد مدير المديرية أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب في سوق العمل والعمل بجهد خاص لإكسابهم المهارات اللازمة بتوفير فرص التدريب المجاني لهم ، على المهن التي يطلبها ويحتاجها سوق العمل من أجل توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم .