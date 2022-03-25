«القوى العاملة» تعين 113 شابا بمطروح منهم شخص من «قادرون باختلاف»

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح عينت 113 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب «قادر باختلاف»، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 284 طالب عمل.

وأوضح عاطف حسن درويش، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر فبراير الماضي، أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 91 منشأة، والقيام بـ 18 حملة تفتيشية، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلا عن عقد 4 ندوات توعية.

استخراج 61 شهادة قياس مستوى مهارة

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية استخرجت 61 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالي فتشت على 228 منشأة، وأسفر عن تحرير 12 محضرا لمنشآت مخالفة، وبحث شكوى، وعمل 5 زيارات عمالية.

تدريب 45 متدربا ومتدربة

وفي مجال التدريب المهني، قامت المديرية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي FAO، بتدريب 45 متدربا ومتدربة، على 3 مهن وهي: التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، وصيانة الحاسب الآلي بمركز التدريب المهني، فضلاً عن تنفيذ دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بواحة سيوة على مهنة التفصيل والحياكة، ومهنة التطريز بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية البشرية يستفيد منها 20 متدربة.