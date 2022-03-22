«القوى العاملة» تعين 476 شابا منهم 20 «قادرون باختلاف» بالسويس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 476 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري منهم 20 شابًا من «قادرون باختلاف» من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتمّ تسجيل 1294 باحثًا عن عمل منهم 22 «قادرون باختلاف».

صرف 30 ألف جنيه منح لـ10 عمال

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنَّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تمّ صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 30 ألف جنيه لـ10 عمال من المسجلين بالإدارة فضلاً عن استخراج 720 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأشار حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة في تقريره لوزير القوى العاملة عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي إلى أنَّ المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 82 شكوى فردية، تمّ تسوية 6 شكاوى منها ودياً وتحويل 17 منها للمحكمة العمالية و59 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، واستلام 4 تراخيص عمل الأجانب وتجديد 3 تراخيص.

استخراج 720 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة

وأوضح أنَّه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 212 منشأة وتمّ تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة وشن 15 حملة تفتيش وعقد ندوة توعية والتفتيش على 11 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ومنح 5 تراخيص لمنشآت.