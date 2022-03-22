«القوى العاملة» تكرم 57 أما مثالية في يوم العطاء والتميز بالإسكندرية

احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بيوم العطاء والتميز «عيد الأم» إذ كرمت 57 أما مثالية، فضلا عن عدد من قدامى الأمهات اللائي خرجنّ على المعاش في يوم الوفاء وردّ الجميل لمن حملت وربت وأدت رسالتها كاملة وقدمت أبناء قادرين على حمل لواء هذا الوطن ليظل خفاقا في مقدمة الأمم والشعوب.

شهادات تقدير وهدايا عينية لكل أم وموظفة مثالية

وقال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية إنَّ هذا التكريم يأتي في إطار احتفالات الدولة باليوم العالمي للمرأة والذي يتزامن مع عيد الأم المصرية، وفي ضوء وزير القوي العاملة محمد سعفان بضرورة الاحتفاء بالمرأة المصرية في جميع أنحاء الجمهورية.

وقدم مدير مديرية القوى العاملة للمكرمات من الأمهات المثاليات شهادات تقدير، فضلا عن بعض الهدايا العينية لكل أم وموظفة مثالية، ناقلا لهم تهنئة وزير القوى العاملة بعيدها ويومها العالمي، وتأكّيده دعم الدولة الكامل لها في أداء دورها الفعال في المجتمع وحرصها علي بناء أولادها، وكذلك تفانيها في أداء دورها ومشاركتها في كل الأمور حرصا منها علي وطنها الأكبر مصر.

مدير القوى العاملة بالإسماعيلية: تكريم الأمهات جزء بسيط من رد الجميل للأمهات

وأشاد بدور المرأة الفاعل على كل المستويات وخصوصا دورها مع أبناءها، مؤكدا أن تكريم الأمهات ما هو إلا جزء بسيط من رد الجميل لكل من ساهمت في تنشئة أولادها ودعمهم واستمراره في العطاء الجميل، فضلا عن دورها في العمل وخلق بناء أسري داخل بيئة العمل بين الزملاء والزميلات.

وأكد مدير المديرية اهتمام الدولة وتقديرها لكل أم استطاعت أن تقدم نموذجا مثاليا للتميز مما يعطي للشباب نموذج وقدوة لما يجب أن تكون عليه منظومة المجتمع الناجح .