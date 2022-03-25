سفير السويد يزور جامعة المنصورة ويعرض تبادل الخبرات العلمية والبحثية

زار السفير هوكان إيمسجورد، سفير دولة السويد بالقاهرة، اليوم، جامعة المنصورة، لتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وكان في استقباله الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور محمد الرفاعي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وجري خلال فعاليات الزيارة مناقشة سبل التعاون بين جامعة المنصورة والجامعات السويدية.

تضمنت زيارة الوفد السويدي لمركز الكلي والمسالك البولية، واختتمت فاعليات اللقاء بالتقاط الصور التذكارية وتبادل الدروع.

«البيومي» يعرض البرامج الدراسية في جامعة المنصورة

وبحسب بيان صحفي لجامعة المنصورة فقد عرض الدكتور محمد عطية البيومي، مختلف البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة كبرنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي، وكذلك برنامج دراسة الهندسة بالتعاون مع جامعة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، حيث تعد برامج دراسية متميزة تتيح فرص جيدة للطلاب لتحقيق متطلبات سوق العمل، بالإضافة لعرض مختلف النقاط المضيئة التي تتميز بها الجامعة، وما تمتلكه الجامعة من مراكز تكنولوجية ومستشفيات ومراكز طبية.

وعرض إمكانية تبادل مختلف المصادر التعليمة كالمقررات الدراسية والاشتراك في الأبحاث العلمية وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس.

سفير السويد يعرض تبادل الخبرات العلمية والبحثية

وأعرب السفير هوكان إيمسجورد عن رغبة الجامعات السويدية في التعاون مع جامعة المنصورة وذلك لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات العلمية والبحثية

كما تم عقد لقاء بعنوان (Study in Sweden) بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين من مختلف كليات الجامعة لتوضيح فرص الدراسة بدولة السويد.

يذكر أن السفير السويدي زار دار بن لقمان، كأحد أبرز الأماكن السياحية في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، واستمع الي شرح مفصل حول أحداث الحملة الصليبية علي مصر وكيف تصدي لها شعب المنصورة في ملحمة تاريخية تم خلالها أسر لويس التاسع ملك فرنسا وقد خلدت هذه الملحمة في سجل التاريخ .