جامعة المنصورة تجري المقابلات الشخصية لبرنامج تأهيل الشباب للقيادة

شهد مركز التطوير المهني بكلية التجارة في جامعة المنصورة، اليوم، فعاليات إجراء المقابلات الشخصية لبرنامج تأهيل الشباب الجامعي للقيادة، في إطار احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على إنشائها، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وريادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

صقل مهارات الشباب القيادية

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن البرنامج يهدف إلى تنشئة طلاب الجامعة وإعدادهم وصقل مهاراتهم القيادية تماشياً مع خطة الدولة ورؤية مصر 2030 في دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، وإيمانا من الجامعة بأن بناء الإنسان هو المحور الأساسي لبناء الدولة.

دعم مهارات التواصل الفعال لدى الطلاب

ويهدف البرنامج إلى دعم مهارات التواصل الفعال لدى الطلاب، وتنمية معرفة الطالب بذاته، وكيفية وضع الثقة بالنفس في محلها، وكيف تكون قائدا جيدا، مع القدرة على مواجهة التغيير والإحباط والمشاكل المختلفة التي تواجه الطالب، وتنظيم الوقت والتنمية والدوافع لدى الطلاب للإنجاز، والمعلومات عن الوضع السياسي والاقتصادي.

ونظمت المقابلات داليدا حمدي، مسؤول لجنة الاستقبال، والطالبة بالفرقة الثانية في كلية الآداب قسم اللغة العربية، ومصنفة كأفضل 100 شاب مؤثر في مصر.

يذكر أنه تم إجراء المقابلات الشخصية، بدعم مركز التطوير المهني كلية التجارة بالجامعة، برئاسة الدكتور وفاء جميل مدير المراكز الجامعية للتطوير المهني، والدكتور أحمد رمضان الشيخ مدير مركز التطوير المهني كلية التجارة، وتنظيم الدكتورة داليا رسلان منسق البرنامج ومدير برنامج اللغة الإيطالية وآدابها بكلية الآداب، وبدعم إبراهيم فهمي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

وتضمنت لجنه التحكيم برئاسة الدكتور أحمد عبية نقيب العلمين بالدقهلية، والدكتورة وفاء جميل مدير مراكز التطوير المهني بالجامعة، والدكتورة داليا رسلان منسق البرنامج عضوا، وهاني الهلالي مدير المكتب الإعلامي لرئيس الجامعة عضوا، والدكتور محمد عبده حسين أستاذ مساعد بمركز البحوث الزراعية ووكيل نقابة الزراعيين بالدقهلية عضواً، والدكتور أحمد جبريل مدير وحدة ضمان الجودة بأكاديمية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا عضواً.