وظائف خالية للفتيات احتفالا بشهر المرأة بمرتبات كبيرة.. اعرفي التفاصيل

يأتي شهر مارس من كل عام، والذي يعرف بشهر المرأة، لتحتفل الدولة بأكثر من عيد لها، مثل يوم الفتاة العالمي وعيد الأم، ما جعل وزارة الشباب والرياضة تحرص على المشاركة في تلك الاحتفالات بتوفير فرص عمل للفتيات، وتنظيم عدد من ملتقيات التوظيف لمساعدة الكثير منهم على الحصول على فرصة عمل، وأعلنت مبادرة «توظيف مصر» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تنظيم عدد من ملتقيات التوظيف للفتيات.

وأوضحت مبادرة «توظيف مصر» تفاصيل ملتقيات التوظيف التي يشارك بها عدد من الشركات المختلفة، ونعرض من خلال هذا التقرير تفاصيل ملتقيات التوظيف والوظائف المطلوبة والشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف، والتي جاءت كالتالي:

موعد الملتقى التوظيفي

وتنظم مبادرة «توظيف مصر» الملتقى الوظيفي ليكون يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس، على أن يكون بداية من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، بحضور عدد من الشركات المختلفة والتي لديها فرص وظائف خالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

وظائف شركة English Capsules

تشارك شركة English Capsules في الملتقى التوظيفي الذي تنظمه مبادرة «توظيف مصر»، وتتمثل تفاصيل العمل في التالي:

الوظائف المطلوبة

- خدمة عملاء.

- مساعد مدير فرع.

- مبيعات داخلية.

- «ويتر» وعضو فريق.

الشروط المطلوبة

- أن تكون المتقدمة للتوظيف في خدمة العملاء ذات مستوى جيد جدًا في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

- أماكن العمل في القاهرة والجيزة والمعادي والعباسية وأكتوبر.

- تحديد المرتب يكون حسب الخبرة الخاصة بالمتقدم للوظائف الخالية.

وظائف شركة Town Team

وتشارك شركة Town Team في الملتقى التوظيفي الخاص بالفتيات، وجاءت تفاصيل الوظائف بها كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مدير فرع.

- مساعد مدير فرع.

- مبيعات داخلية.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في القاهرة والجيزة.

- يتم تحديد المرتب على حسب الخبرة في كل وظيفة.

- تمنح الشركة للعاملين بها عمولة إضافة على المرتب الخاص بهم.

وعلى الراغبات في حضور الملتقى المخصص للفتيات والذي يجري تنظيمه يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس، تسجيل البيانات الخاصة بهم عبر موقع الوزارة.