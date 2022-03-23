وظائف خالية في بنك أبو ظبي الأول.. اعرف الشروط ومسؤوليات العمل

تحرص البنوك بشكل دائم على توفير فرص عمل للشباب من خريجي كليات التجارة وأصحاب الخبرة في المجال المصرفي، ما جعل بنك أبو ظبي الأول يعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، كما أن البنك يتيح العمل للأشخاص الحاصلين على شهادات معادلة لبكاليورويس التجارة أيضا.

وأوضح البنك في إعلانه عن الوظائف الخالية عن تفاصبلها بالكامل، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف الخالية المعلن عنها من جانب بنك أبو ظبي الأول، وفق الصفحة الرسمية للبنك، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة من 6 إلى 8 سنوات في المجال المصرفي.

- أن يكون لديه خبرة سابقة في تحليل الأعمال أو الأنظمة أو ضمان الجودة.

- أن يكون حاصل على شهادة في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر.

- أن يكون لديه خبرة مثبتة في تحديد المتطلبات والاختبار.

- أن يكون لديه خبرة في تحليل البيانات لاستخلاص استنتاجات ذات صلة بالأعمال وفي تقنيات وأدوات تصور البيانات.

- أن يكون لديه خبرة قوية في كتابة استعلامات SQL المعرفة الكافية في إنشاء وثائق العملية.

- أن يكون لديه مهارات اتصال كتابية وشفوية قوية بما في ذلك مهارات الكتابة الفنية

- أن يكون قادرا على الفهم العميق للجوانب الفنية والوظيفية لأنظمة البطاقات المصرفية.

مسؤوليات الوظائف

- العمل مع الزملاء وأصحاب المصلحة للتحقيق في وظائف الأعمال والعمليات وتدفقات المعلومات وهياكل البيانات ووضع نماذج لها، باستخدام مجموعة من تقنيات تحليل الأعمال.

- العمل على التحقيق في مشاكل وفرص العمل، وتحديد التغييرات المطلوبة للعمليات التجارية، ومهارات الأشخاص والمعلومات والتكنولوجيا وهياكل المنظمة والأدوار.

- مراقبة استخدام تقنيات النمذجة والتحليل والأساليب والمعايير بطريقة مستنيرة ومتقنة.

- العمل بفعالية مع كبار أصحاب المصلحة في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وإجراء التحقيقات على المستوى الاستراتيجي والتأكد من جدوى الحلول المقترحة.

- أخذ نظرة شاملة عن مواقف العمل التي تم التحقيق فيها، وتضمن تحديد وجهات نظر أصحاب المصلحة وتحليلها بهدف تحقيق توافق الآراء، بحيث يتم فهم أهداف ومتطلبات العمل وتوفير سياق تتوافق معه الحلول الموصى بها.

-إسداء المشورة لكبار أصحاب المصلحة بشأن أولويات تغيير الأعمال في سياق الاستراتيجية والأهداف التنظيمية.

- الاستفادة من المعرفة والخبرة في مجال الأعمال لتقييم وتقديم المشورة بشأن جدوى وأهمية الخيارات المقترحة للأعمال التجارية والتغيير التقني.