وظائف خالية في 3 بنوك منها EGBANK.. اعرف الشروط والتقديم

أعلن كل من EGBANK، البنك التجاري الدولي CIB، وHSBC، توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة للعمل لدى بعض القطاعات داخل تلك المؤسسات المصرفية والمالية، منوهًا كل منها لشروط ومؤهلات فضلا عن القيام ببعض المهام للحصول على الوظائف.

وظائف EGBANK

وأعلن EGBANK عبر الموقع الرسمي له على شبكة الإنترنت، عن حاجته لوظيفة مسؤول معلومات العملاء، التي تشترط القيام ببعض المهام ومنها:

- الترحيب بعملاء الفروع وتوجيههم من خلال التعامل مع طلباتهم واستفساراتهم بأكثر الطرق احترافًا.

- إدارة قائمة انتظار الفرع عن طريق ترحيل العملاء إلى القنوات المختلفة (أجهزة الصراف الآلي، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت).

- التحقق من طلبات العملاء وإجاباتهم وحل مشكلاتهم ذات الصلة في الوقت المناسب.

- المساعدة في استكمال أي مستندات مطلوبة لمنتج أو خدمة معينة يطلبها العملاء.

- قياس معدل رضا العملاء من خلال استطلاعات رضا العملاء.

- حل طلبات واستفسارات العملاء في الوقت المناسب.

- التقديم يتم من خلال الموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت.

وظيفة البنك التجاري الدولي CIB

كما كشف البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن حاجته لوظيفة وكيل مبيعات الشمول المالي بشروط هي:

- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.

- من 0 إلى 2 سنوات خبرة في مبيعات التجزئة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب.

- نشيط ومتحمس.

- مهارات البيع والتواصل والتفاوض الأساسية.

- تقديم منتجات الشمول المالي للعملاء باستخدام التقنيات المعتمدة من أجل تلبية احتياجات العملاء والحفاظ على حصة CIB في السوق.

- إنشاء حسابات عملاء جديدة بكفاءة ومهنية لزيادة الإيرادات.

- ضمان تسليم جميع المستندات المطلوبة في الوقت المناسب للحفاظ على سجلات دقيقة بما يتماشى مع سياسات وإجراءات العمل.

- التقديم يتم من خلال الموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت.

وظائف بنك HSBC

وأخيرا أعلن بنك HSBC عبر موقعه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن حاجة البنك إلى وظائف خالية، على أن يكون التقديم من خلال الموقع الرسمي للبنك عبر شبكة التوظيف السابق ذكرها، وتفاصيلها هي:

وظيفة ضابط الصراف

- معرفة إجراءات وأنظمة الصراف.

- القدرة على إتمام جميع مستويات المعاملات لجميع شرائح العملاء.

- معرفة المنتجات الأساسية وأنظمة فتح الحساب ونظام إدارة علاقات العملاء.

- معرفة جميع الإجراءات التشغيلية للفرع.

- حاصل على شهادة التوعية بغسل الأموال.

- قانون المعرفة بالخدمات المالية (FSA) وقانون الائتمان الاستهلاكي (CCA).

- فهم الإقراض المحسّن.

- مهارات قوية في التعامل مع الآخرين والتعاطف.

- مهارات صنع القرار الجيد والقدرة المثبتة على تقديم الدقة والكفاءة.

وظيفة محلل، متعدد الجنسيات

- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو الأعمال التجارية أو المجالات ذات الصلة أو خبرة معادلة.

- يجب فهم أسواق التشغيل المحلية ومدى (نطاقات) التحكم المقابلة لها داخل البلد المعين.

- لدية خبرة في قيادة التغيير الاستراتيجي في بيئة مصفوفة.

- لدية سجل ناجح من الإنجازات في إدارة المخاطر التشغيلية والتنظيمية، وتحليل الائتمان والإقراض الحكمي.

- يملك المهارات التحليلية، مع التركيز القوي على الائتمان والمخاطر التشغيلية.

- لدية القيادة المرئية والتحفيزية والقدرة على التأثير على الآخرين.