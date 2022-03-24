وظائف خالية لراغبي العمل في المجال المصرفي.. اعرف الشروط

أعلن بنك المشرق عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أخرى، أو أصحاب الخبرة في مجال العمل المصرفي، وذلك في إطار حرص البنك على الإعلان عن وظائف خالية بشكل دوري، لتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح البنك في إعلانه تفاصيل الوظائف الخالية في فروع البنك المختلفة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل، وفق الصفحة الرسمية للبنك، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه مهارات التواصل الجيد.

- أن يكون لديه مهارات التعامل مع الآخرين وتكون قوية.

- أن يكون لديه خبرة من 4 إلى 6 سنوات خبرة في وحدة الامتثال في أي بنك.

- أن يكون لديه مهارات تشغيل الكمبيوتر الأساسية.

- أن يكون لديه معرفة جيدة بالقواعد واللوائح المصرفية العامة.

مسؤوليات الوظائف

- إجراء فحص جودة عمليات EDD وRCU، واختبار العينات ومراجعة العملية كما هو مطلوب

- مراقبة الجودة للمكتب الخلفي EDD وفحص المدفوعات لمعاملات الامتثال التجاري لجميع فروع الإمارات العربية المتحدة.

- مراقبة الجودة للمعاملات وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها وحل المشكلات واتخاذ القرار والمسؤولية.

- كشف ومنع الجرائم المالية من خلال معرفة مخاطر الامتثال والعقوبات.

- الحفاظ على السيطرة الكاملة على جميع الأنشطة وفقا لسياسة البنك.

- تحديد المهام المترهلة وغير ذات القيمة المضافة ضمن العملية وإعداد التقارير.

- يكون مسؤولا عن تقديم المعلومات أو التقارير المطلوبة إلى مختلف الوحدات المجموعات داخل البنك والسلطات التنظيمية الخارجية.

- تتم معالجة جميع المعاملات وفقًا لسياسة بنك TAT / SOP المتفق عليها مع عدم وجود أخطاء.

- الاحتفاظ والتحكم في جميع السجلات والملفات الخاصة بالوحدة.

- يكون مسؤولا عن تأكيد اكتمال جميع المعاملات الخاصة بالتخلص من الذخائر المتفجرة.