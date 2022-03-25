عمر كمال: شركتي مفتوحة لمن يريد تسجيل القرآن.. عمل خير وصدقة جارية

أثار الفنان عمر كمال كثير من الجدل، بعد تصريحاته مؤخرا حول سعيه لإنتاج شرائط لمقرئي القرآن الكريم، من خلال شركته الخاصة، التي أنشأها مؤخرا، وبدأ عن طريقها في إنتاج أعماله الفنية.

وعن هذا الأمر، قال الفنان عمر كمال فى تصريحات لـ«الوطن»، «أنا عندى استوديو وشركة ملكي، كنت زمان بروح الاستوديوهات بأجر بالساعة، دلوقتى الحمد لله ربنا كرمني وبقى عندى شركة، ومهندس صوت قاعد».

عمر كمال يعلق على إنتاجه شرائط قرآن

وتابع كمال: «فيه ناس صوتهم حلو فى الأغاني، وناس صوتهم حلو فى القرآن، ودا مجالهم، طبعا كلام ربنا دا زى صدقة جارية، فقلت أى حد بيقرأ قرآن وعايز يسجل، أنا الاستوديو بتاعي مفتوح ليه».

أما عن هجوم البعض عليه فقال كمال، إنه لا يعرف لماذا تعرض لهجوم على هذا الأمر؟ قائلا: «أنا إنسان وليا علاقتي بربنا، هو علشان مغني مينفعش أنتج أو أقرأ قرآن، مش عارف، أنا حبيت أعمل خير، واللى بايدي أقدمه قدمته».

شركة إنتاج عمر كمال

يذكر أن الفنان عمر كمال، كان أنشأ شركة إنتاج خاصة به مؤخرا، وأنتج من خلالها عدة أغاني، كان أولها كليب بعنوان ضيعنا، الذي قدمه بالتعاون مع الفنان عبد الباسط حمودة، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

ثم بعد ذلك أنتج أغنية أخرى له مع الفنانة شيماء المغربي، بعنوان «انتى قلبي»، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وحققت هى الأخرى نجاحا كبيرا، فقرر التجربة مرة أخرى معها، فى أغنية خاصة لعيد الأم، وشارك معهم الطفل محمد أسامة، وقدما أغنية بعنوان «ست عظيمة».