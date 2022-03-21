عمر كمال: «حمو بيكا بيقل مني وخناقتي معاه نهائية.. كفاية بهدلة»

وصف الفنان عمر كمال علاقته مع مغني المهرجانات حمو بيكا حاليا بأنها «تحت»، قائلا: «أنا ماشي بمبدأ صباح الخير يا جاري إنت في حالك وانا في حالي، خناقتي مع حمو بيكا نهائية كفاية بقى بهدلة».

حمو بيكا بيقل مني

وأضاف عمر كمال خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، «حمو بيكا على طول بيقل مني وبيطلع يعمل حاجات عني مش لذيذة، والنبي بيقول إن المسلم مش بيلدغ مرتين من جحر».

وعن تفاصيل وكواليس أوبريت «ست عظيمة» بمناسبة عيد الأم، قال عمر كمال «حبيت أشارك في المناسبة دي وأعمل حاجة حلوة ومحترمة، والأغنية فكرة أخ كبير ومعايا شيماء أختي أصغر مني ومعايا محمد أسامة كان له تجربة قبل كدة وهي الغزالة رايقة اللي نجحت جدًا».

ولفت إلى أن الأغنية من كلمات وألحان عمرو قطب، وتوزيع عمرو خضري، ومن إنتاجه، متابعا: «كل واحد فينا بيكلم عن أمنا والتجربة معاها، والحمد لله الأغنية تريند رقم واحد على يوتيوب وجايبة 2 مليون مشاهدة في أول يوم».

أغنية جديدة في رمضان

وأفاد الفنان عمر كمال، بأنه يتواجد حاليا في جزيرة مالطا لإقامة حفل غنائي هناك، كما أنه سيقيم حفلا غنائيا في السويد في 25 مارس الجاري، ثم إقامة حفل في باريس يوم 26 مارس الجاري، متابعا: «عبدالباسط حمودة باعتلي فويس امبارح بيقولي خليك حلو واظبط الدنيا لما تيجي فقولتله عيني يا عم عبدالباسط».

وكشف عن أنه سيطرح أغنية مع حلول شهر رمضان المبارك، قائلا: «أنا عامل أشكال كتيرة، مش كله مهرجانات وشعبي».