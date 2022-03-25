افتتاح معرض ختام الأنشطة للتعليم الفني بالإسكندرية بمشاركة 23 مدرسة

افتتح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم، معرض ختام الأنشطة للتعليم الفني بنادي الشاطئ للمعلمين، تحت شعار الجمهورية الجديدة بأيدي طلاب وطالبات التعليم الفني، وذلك بمشاركة 23 مدرسة من مدارس التعليم الفني بأنواعه المختلفة «صناعي وتجاري وفندقي وزراعي وتعليم مزدوج ومدرسة داخل مصنع».

تعليم الإسكندرية: نهدف إلى تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني

وقال مدير تعليم الإسكندرية، إن انعقاد المعرض السابع للتعليم الفني بالإسكندرية يهدف إلى تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني لما يمثله من ركيزة أساسية في بناء وتنمية مصر المستقبل بعد الطفرة الهائلة في تطوير منظومة التعليم الفني وإدخال مدارس تكنولوجيا تطبيقية لتخريج فني ماهر متميز قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وبدأت مراسم الفعاليات بتكريم مدير المديرية ووكيل المديرية ومدير عام التعليم الفني من نقابة المعلمين الفرعية بوسط الإسكندرية، والدكتور سمير النيلي ممثلا لنقابة المعلمين، تلاها عرض الصاعقة وعرض السلاح الصامت لطلاب مدرسة طوسون الصناعية العسكرية بإدارة المنتزه بإشراف قادة المدرسة.

وقام «سعد» والحضور بقص شريط الافتتاح والمرور بجولة تفقدية لجنبات المعرض يصاحبها قيام الطلاب والمشرفين بشرح المعروضات والمنتجات المختلفة والمتنوعة في كافة المجالات.

مشاركة التخصصات الصناعية

وشمل المعرض تقديم عروضا عسكرية من طلاب مدارس العسكرية للتعليم الفني ومدارس التأسيس العسكري طوسون والسلام والعامرية وبعض العروض للطالبات وأغاني وطنية من مدرسة مصطفى كامل الصناعية بنات بإدارة شرق.

كما شاركت المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بإدارة العامرية بطلاب الصف الأول، لأول مرة، وتم عرض نماذج من المجسمات التدريبية للتخصصات، وإلقاء الضوء على التعليم والتدريب للطلاب، كما شاركت كافة التخصصات الصناعية مثل الزخرفة والملابس الجاهزة وعرض أطقم الملايات والمفارش وتريكو ونماذج خشبية من قسم حفر على الخشب والأقسام المعدنية والأقسام الخشبية كالنجارة مثل الأبواب والشبابيك وبعض منتجات مشروع رأس المال من مكاتب وطاولات وكراسي ودواليب وبعض الفوانيس وزينة رمضان ولوحات زخرفية وأعلام.

عرض منتجات التعليم الزراعي

كما تم عمل مطويات لكل مدرسة بتخصصاتها ومنتجاتها وتوزيعها على الزائرين وكافة منتجات التعليم الزراعي من مخبوزات وألبان وعسل نحل ومربات ونباتات زينة، كما شهد المعرض مشاركة طلاب وطالبات التعليم الفندقي وعرض حلويات ونماذج للوجبات السريعة، وذلك للإعلان عن إمكاناتهم وقدراتهم للمشاركة في عمل وجبات للبدء في إجراءات العمل بمشروع رأس المال الدائم.

من ناحية أخرى شهد المعرض ركنًـا خاصًا بعنوان «قادرون باختلاف» لطلاب وطالبات الدمج، من لوحات زخرفية والابتكارات المختلفة للتعليم الفني، كما برزت منتجات طلاب التعليم التجاري اليدوية لتسويقها وبيعها كبداية مشروعات متناهية الصغر.

جاء ذلك بحضور نادية فتحي، وكيل المديرية، والعميد أركان حرب خالد فاروق، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور سمير النيلي، مدير النادي، والمهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والنائب أحمد مهنا، والنائب نشأت متري، والنائبة هبة مكرم، ومحمد عبد الرازق، مدير استاد الإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل، أمين عام بيت العائلة المصرية، وأمل حسان، مدير عام التعليم الفني، ومديري عموم الإدارات التعليمية وإدارة المشاركة المجتمعية.