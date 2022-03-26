سعر اليورو اليوم السبت 26-3-2022 في مصر.. «دون زيادة»

سجّل سعر اليورو، اليوم السبت 26-3-2022 في مصر، استقرارا، وفق آخر تحديث للبنوك إذ يعد من العملات التي شهدت ارتفاعًا الأسبوع المنتهي.

أسعار اليورو في البنوك

بدون زيادة سجلت العملة الأوروبية الموحدة في البنوك المختلفة اليوم السبت، سواء في البيع والشراء استقرار، وعرض في بنك الاستثمار العربي بأعلى سعر للبيع في مصر بـ 20.3854 جنيه، وجاء المصرف العربي الدولي في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 20.1685 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاء سعر العملة الأوروبية الموحدة، كما يلي:

- سعر اليورو اليوم السبت 26-3-2022 في بنك الاستثمار العربي 20.4848 جنيه للبيع و20.3854 جنيه للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 20.4848 جنيه للبيع مقابل 20.3687 جنيه للشراء.

-سعر اليورو بالبنك الأهلي اليوناني 20.3743 جنيه مقابل 20.2125 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي 20.2859 جنيه للبيع مقابل 20.108 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول بسعر 20.0367 جنيه مقابل 20.2198 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو فيcib يباع بسعر 20.20 89 جنيه مقابل 20.0311 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان بسعر 20.2089 جنيه مقابل 20.0311 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية

سجّل سعر اليورو أمام سلة من العملات اليوم السبت 26-3-2022، تذبذبا واضحا وجاءت أسعاره كما يلي:

- يباع سعر اليورو اليوم مقابل الدولار بـ 1.017 مقابل 1.098 أمس

- يباع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 134.01.

- سجل اليورو مقابل دولار الهونج كونج سعر 8.6221.

- سعر بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري 1.0205.

- سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني للبيع 0.8347.

- سعر اليورو مقابل الليرة التركية للبيع 16.3649.