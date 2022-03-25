سعر اليورو اليوم الجمعة 25-3-2022 في مصر مستقر و20.38 جنيه أعلى عرض

شهد سعر اليورو، اليوم الجمعه 25-3-2022، استقرارًا سعريًا في البنوك المحلية، إذ يعد من العملات التي شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الماضية في مصر.

أسعار اليورو في البنوك

وتباين سعر اليورو في البنوك المختلفة اليوم، سواء في البيع والشراء، وعرض في بنك الاستثمار العربي بأعلى سعر للبيع في مصر بـ 20.3854 جنيه، وجاء البنك المركزي المصري في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 20.2654 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاء سعر العملة الأوروبية الموحدة، كما يلي:

- سعر اليورو اليوم الجمعه 25-3-2022 في بنك الاستثمار العربي 20.4848 جنيه للبيع و20.3854 جنيه للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 20.4848 جنيه للبيع مقابل 20.3687 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي 20.2859 جنيه للبيع مقابل 20.108 جنيه للشراء.

-سعر اليورو بالبنك الأهلي اليوناني 20.3743 جنيه مقابل 20.2125 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول بسعر 20.0367 جنيه مقابل 20.2198 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان بسعر 20.2089 جنيه مقابل 20.0311 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو فيcib يباع بسعر 20.20 89 جنيه مقابل 20.0311 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية

تباين سعر اليورو أمام سلة من العملات اليوم الجمعه 25-3-2022، وجاءت أسعاره كما يلي:

- يباع سعر اليورو اليوم مقابل الدولار بـ 1.098.

- يباع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 133.61.

- سجل اليورو مقابل دولار الهونج كونج سعر 8.5930.

- سعر بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري 1.0249.

- سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني للبيع 0.8322.

- سعر اليورو مقابل الليرة التركية للبيع 16.3288.

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي للبيع 4.12.

- سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي للبيع 4.03.