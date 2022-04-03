الجمهورية الجديدة| شبكة طريق وكباري علوية تمثل طفرة لقطاع النقل بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية إنشاء وتطوير مشروعات عملاقة في مجال الطرق والكباري، بعضها تم الانتهاء منها والبعض الآخر جارى العمل فيه، لتدخل المحافظة الجمهورية الجديدة بخطي ثابتة بطرق جديدة مؤدية للمحافظات المجاورة دون عقبات، وطرق جعلت من السفر متعة لسهولة الوصول إلى الجهة التي يتحرك لها أي مواطن في أسرع وقت وبدون مشاكل الزحام.

تطوير طريق المنصورة - القاهرة

ويعتبر طريق «المنصورة - القاهرة» من أكثر الطرق التي اهتمت به الدولة لتدخل به الجمهورية الثانية وأكثر المشاريع تم استهدفها علي هذا الطريق بداية من «كوبري سندوب العلوي الجديد» والذي يعد إنجاز ومفخرة لشعب الدقهلية، والذي تعدت تكلفته نحو 640 مليون جنيه، والذي تسبب في إنهاء أزمة اختناق عانت منها مدينة المنصورة علي مدار سنوات وجعل هذا الكوبري الدخول والخروج من مدينة المنصورة بكل سهولة ويسر.

كوربي سندوب يربط طريقي المنصورة ودمياط

وربط ‏«كوبري سندوب العلوي الجديد»‏ شبكة من الطرق، تبدأ بطريق «المنصورة - القاهرة» مباشرة، والانتقال إلي طرقي «المنصورة - دمياط» سواء الشرقي أو الغربي، علاوة علي طريق «المنصورة- السنبلاوين - الزقازيق»، والذي كان يتسبب إعلاق مزلقان السكة الحديد في توقفه، علاوة علي طريق «المنصورة - دكرنس - المنزلة».

كوبري شرنقاش العلوي يوصل المنصورة بطلخا

ويعد كوبري شرنقاش العلوي رئة جديدة تتنفس منها مدينة المنصورة، ويقع أعلي نهر النيل فرع دمياط، ويبعد عن كوبري سندوب نحو 3 كيلو متر فقط، إلا أنه يوصل مدينتي المنصورة وطلخا، ورافد جديد من روافد طريق المنصورة دمياط، كما أنه ينقل المسافر مباشرة إلي طريق رافد جمصة الدولي بعيد عن الازدحام داخل شوارع مدينة المنصورةـ كما أن له أهمية اقتصادية أخري، وهو تقليل زمن الوصول إلي ميناء دمياط علي البحر المتوسط .

6 كباري جديد ة علي طريق المنصورة - القاهرة

وواصلت الدول جهودها في مجال الطرق في محافظة الدقهلية فكان تطوير وتحديث طريق «المنصورة – القاهرة»، وذلك بإنشاء 6 كباري علي ترعة المنصورية منعت الازدحام أمام قري مركزي ميت غمر وأجا، وذلك وصول إلي طريق بنها الحري، علاوة علي المشروع الطموح بعمل ازدواج لهذا الطريق من الجهة الأخرى الموازية له علي ترعة المنصورية ليجعل من السفر علي هذا الطريق متعة، بعد أن كانت معاناة حقيقة لا يعاني منها أهالي الدقهلية فقط بل أيضا المحافظات المجاورة أيضا.

تطوير وتوسعة رافد جمصة الدولي

وتمتد شرايين الطرق في محافظة الدقهلية فتصل إلي طريق رافد جمصة الدولي والذي تم تحديثه وتوسعة الحارات الموجودة به، فجري تطوير ورفع كفاءة رافد جمصة والذي تم تقسيم إلي 3 مراحل كانت الأولي بطول 10 كيلو متر بتكلفة وصلت إلي 225 مليون جنيه، والمرحلة الثانية تطوير ورفع كفاءة رافد جمصة بطول 20 كيلو متر «القطاع الأولي»، بتكلفة 567 مليون جنية، ثم 20 كيلو متر أخري بتكلفة بلغت 475 مليون جنيه.

وجعلت تلك الطرق المسافر من القاهرة يقطع الطريق من شرق الدقهلية إلي غربها في أقل زمن وصول، وسهل حركة البضائع من ميناء دمياط إلي المحافظات المجاورة، وهو ما جعل الدولة تفكر في إنشاء مناطق لوجستية جديدة في مدينة جمصة وعلي رافد جمصة بمدينة طلخا.