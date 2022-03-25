عاجل .. البيت الأبيض: لم نرصد أي مساعدات عسكرية صينية لروسيا

أعلنت الإدارة الأمريكية، عن عدم رصد أي مساعدات عسكرية من الصين إلى روسيا حتى الآن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

البيت الأبيض: ليس لدينا أي خطط لاستخدام أسلحة بيولوجية

وقال بيان البيت الأبيض: «لم نلحظ تقديم الصين أي مساعدات عسكرية لروسيا ونراقب الوضع عن كثب»، كما نفى البيان وجود أي خطط لاستخدام أسلحة بيولوجية تحت أي ظرف.

تأتي تلك التصريحات كرد على الاتهامات الروسية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت موسكو أن لديها أدلة على نشاط واشنطن في الأسلحة البيولوجية بأوكرانيا، وأن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن متورط في ذلك، وفقا لما نشرته «العربية».