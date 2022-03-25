بايدن: تشكيل فريق عمل مع أوروبا لوقف الاعتماد على النفط الروسي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تشكيل فريق عمل مع الاتحاد الأوروبي، لوقف اعتماد أوروبا على النفط الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، عربية.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيسة المفوضية الأوروبية «أورسولا فون دير لاين»، اليوم الجمعة، إن استغناء أوروبا عن النفط الروسي سيعزز أمنها القومي وأمن الطاقة لديها.

وأضاف «بايدن»، أن واشنطن ستعمل مع الاتحاد الأوروبي، لتسريع استغنائه عن النفط والغاز من روسيا، احتجاجا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسط مزيد من العقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو، بحسب «سكاي نيوز»، عربية.

«دير لاين»: الغاز المسال الأمريكي بديلا عن الروسي

وأكد الرئيس الأمريكي، أن العمل في شحنات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا، لن يتعارض مع الأهداف المناخية، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية «فون دير لاين»، إن الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة سيشكل بديلا عن الغاز المسال من روسيا، مؤكدة أن استغناء أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية سيعزز أمنها القومي وأمن الطاقة لديها، على حد تعبيرها.

وكانت ألمانيا، أعلنت في وقت سابق، أنها ستستغنى عن الاعتماد على النفط والفحم الروسي، بدءا من الخريف المقبل، فيما أكدت السلطات اليابانية، أنها ستسعى أيضا لتقليل اعتمادها على النفط الروسي، ولكن عقب الانتهاء من مشاريعها الأمنية الحالية.

وتتجه العديد من دول الغرب لفرض مزيد من الحصار الاقتصادي على روسيا وذلك لإجبارها على إنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وهو ما ترفضه موسكو، مشيرة إلى أنها تدافع عن أمنها وحدودها القوميين، وأن تلك العقوبات لن تؤثر على اقتصادها أو قراراتها العسكرية، وسط محاولات أخرى لبدء مفاوضات جادة.

من جهة أخرى، أعلنت بريطانيا أنها أصدرت 20100 تأشيرة دخول بموجب مخطط الأسرة الأوكراني الذي وضع لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنه تم إصدار 20100 تأشيرة دخول بموجب مخطط الأسرة الأوكراني اعتبارًا من الساعة 5 من مساء أمس للتعامل مع اللاجئين الذين فروا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

أكثر من 35 ألف طلب لجوء أوكراني لبريطانيا

وتم تقديم 35500 طلب حتى الآن، وفقًا للبيانات المؤقتة المنشورة على موقع الدائرة على الإنترنت، فيما انتقد الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي «يان إيجلاند»، في وقت سابق، عدم وجود تنسيق على مستوى أوروبا للاجئين الأوكرانيين، وأشار إلى أن بولندا استقبلت عددًا كبيرًا من النازحين الذين ليس لديهم خيارات للمضي قدمًا.

انتقادات لمخطط توطين اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا

وتسببت حرب روسيا وأوكرانيا في موجة لجوء كبيرة الدول الأوروبية، ما يشكل جانب من أعباء الحرب التي بدأتها روسيا يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضي.