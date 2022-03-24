الصين تطالب واشنطن والناتو بالاعتذار قبل تعليم الأخلاقيات للآخرين

طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، واشنطن وحلف الناتو، بالاعتذار عن الأضرار التي ألحقاها بالدول، بما فيها يوغوسلافيا السابقة والعراق وأفغانستان، وذلك قبل تعليم الأخلاقيات للآخرين، حسب قولها.

الصين: الناتو أطلق قذائف عنقودية وقذائف يورانيوم على يوغوسلافيا

وكتبت متحدثة الخارجية الصينية على موقع التواصل «تويتر»، قائلة: «قبل 23 عاما، وتحديدا في 24 مارس عام 1999، هاجم حلف الناتو يوغوسلافيا السابقة، وأطلق حوالي 2300 صاروخ، وأكثر من 14 ألف قذيفة، بما في ذلك قذائف عنقودية وقذائف اليورانيوم»، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة «نوفوستي».

وأضافت هوا تشون ينغ، أن أكثر من 2000 مدني قتلوا وأصيب الآلاف، وفقد أكثر من 200 ألف منازلهم، وذلك نتيجة ضربات حلف الناتو هناك.

هوا تشون ينغ: على الولايات المتحدة الاعتذار للشعوب وتعويض الضرر أولا

وأكدت متحدثة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة والناتو ليسا في وضع يسمح لهما بالحكم على المبادئ الأخلاقية لأي دولة، قبل أن يعتذرا ويعوضا الضرر والمعاناة لشعوب يوغوسلافيا والعراق وسوريا وأفغانستان، حسب قولها.

وتأتي هذه التصريحات لمتحدثة وزارة الخارجية الصينية، على خلفية التوتر بين كل من الصين وروسيا من جانب، والولايات المتحدة والناتو والغرب من جانب آخر، والذي تصاعد بالتزامن مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

الخارجية الصينية: على واشنطن تقديم بيان مقنع حول أنشطتها البيولوجية في أوكرانيا

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم الخارجية الصينية اليوم الخميس، إنه يتعين على الولايات المتحدة تقديم بيان مقنع حول أنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا وحول العالم في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث، وانغ ون بين: إن المجتمع الدولي لديه مخاوف كبرى بشأن هدف الأبحاث الأمريكية التي تتم في المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وبشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تقوم بأبحاث خطيرة، ممنوعة داخلها، في منشآتها خارج البلاد.

وأضاف "وانغ": أفضل طريقة تثبت بها الولايات المتحدة براءتها هي فتح أبوابها والسماح للمجتمع الدولي بالفحص، داعيا واشنطن لأن تكون صريحة فيما يتعلق بأنشطتها العسكرية البيولوجية في أوكرانيا وباقي أنحاء العالم.