تزامنا مع مباراة مصر والسنغال.. حقيقة غلق المقاهي ومواعيد عملها

مع اقتراب موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، المقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، يتساءل عدد كبير من الجمهور عن حقيقة غلق المقاهي ومواعيد عملها على مدار اليوم خاصة فى توقيت إذاعة المباراة.

منع تداول الشيشة

من جانبه أوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية أن الكافيهات تعمل على مدار اليوم حتى الساعة الواحدة صباحا وفق التوقيت الشتوي الخاص بعمل المحال التجارية وتحديدا أيام الخميس والجمعة، لافتا إلى أن المقاهي مستمرة فى عملها ومفتوحة أثناء إذاعة مباراة مصر والسنغال مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من التجاوزات ومنع تداول الشيشة داخل المقاهي امتثالا لإجراءات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا .

المقاهي تعمل بشكل طبيعي

وأشار المصدر «الوطن»، أن المقاهي تعمل بشكل طبيعي كما ان المباراة تذاع على القنوات المصرية من أجل خدمة المواطن وإتاحة الفرصة للجمهور لتشجيع ودعم المنتخب الوطني فى تصفيات كأس العالم.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة منتخب مصر أمام السنغال اليوم فى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وتعد تلك المواجهة بعد مرور 47 يوما على المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية بدولة الكاميرون يوم 6 فبراير الماضي بين المنتخبين وفاز بها منتخب السنغال بركلات الترجيح ليتوج بلقب البطولة.

يقود المنتخب المصري فى مباراته مع السنغال النجم العالمي محمد صلاح، بحضور 60 ألف مشجع، ومن المقرر أن تكون مباراة الإياب بين مصر والسنغال يوم الثلاثاء المقبل 29 مارس الجاري فى الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد «ديامنياديو الأولمبى».