3 فرق طوارئ لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري

دفعت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بـ3 فرق طوارئ، وعدد من المولدات الاحتياطية، لتأمين التغذية الكهربائية لمبارة الأهلي والمقاولون، المقررة إقامتها في الثامنة مساء اليوم علي ملعب استاد السلام في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة باستاد السلام

وأكد المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة ستقوم بعمل التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لمباراة الأهلي والمقاولون، قبل انطلاق المباراة رسميا بساعتين من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، لافتا إلى أنه تم التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

مراجعة مصادر التغذية وتوزيع كشافات الإنارة لكل برج باستاد السلام

وأشار رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لـ«الوطن»، إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية ومراجعة مصادر التغذية وتوزيع كشافات الإنارة، لكل برج إنارة والأحمال المهمة بالملعب على أكثر من مصدر «ديزل+ شبكة»، للتغذية لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة واستمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.

تدعيم استاد السلام بـ7 ماكينات طوارئ و2 ماكينة للبث المباشر وأخرى احتياطية

وقال المهندس إبراهيم كامل، رئيس قطاعات التحكم والوقاية والاتصالات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد والمنطقة المحيطة بالكامل، لافتا إلى أنه تم تدعيم استاد السلام بـ7 ماكينات طوارئ، إضافة إلى 2 ماكينة للبث المباشر وماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار خلال المباراة المرتقبة.

تقسيم أبراج الإنارة بملعب استاد السلام إلى 4 أجزاء

وأوضح رئيس قطاعات التحكم والوقاية والاتصالات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد السلام وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء، مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.