«الصحة» تطلق اليوم قوافل طبية مجانية في 3 محافظات.. اعرف التفاصيل

تطلق وزارة الصحة والسكان على مدار اليوم السبت عدداً من القوافل الطبية التي تتبع مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» وفقاً لما أعلنته الوزارة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهي قوافل طبية تقدم خدمات الكشف وعلاج المواطنين بشكل مجاني دون دفع مقابل، وتطلقها «الصحة» يومياً على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

كل ما تريد معرفته عن القوافل الطبية المجانية اليوم

وتستعرض «الوطن» التفاصيل والمعلومات الكاملة بشأن قوافل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي سوف يتم إطلاقها من جانب وزارة الصحة والسكان اليوم، سواء أماكن وجود هذه القوافل في المحافظات، أو التخصصات الطبية المتاحة فيها ويستطيع المواطنين الاستفادة بها.

أماكن القوافل الطبية المجانية في 3 محافظات

وحددت وزارة الصحة والسكان أماكن وجود القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة» وهي كالتالي:

1 - محافظة الجيزة، وتحديداً في «أبو غالب» في حي منشأة القناطر.

2 - محافظة دمياط، وتحديداً في «الرحامنة» داخل مركز فارسكور.

3 - محافظة جنوب سيناء، وتحديداً في «وادي تال - ووادي غرندل» في مركز أبو زنيمة.

التخصصات الطبية المتاحة في القوافل الطبية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان التخصصات الطبية المتاحة عبر القوافل الطبية على مدار اليوم والتي يستطيع المواطنين في الـ 3 محافظات الاستفادة بها بشكل مجاني، وهي كالتالي:

1 - خدمات تنظيم الأسرة.

2 - القلب.

3 - الأسنان.

4 - الرمد.

5 - الجراحة.

6 - العظام.

7 - الأنف والأذن.

8 - الباطنة.

9 - الأطفال.

10 - التحاليل.

11 - خدمات الأشعة.

12 - نساء وولادة.

توفير كافة الأدوية داخل القوافل الطبية

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت في منشور لها آخر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن توافر صيدليات داخل القوافل الطبية على مدار اليوم، حيث سوف تكون متاحة من خلالها كافة أنواع الأدوية.