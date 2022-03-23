الصحة: استمرار تدفق شحنات لقاح كورونا على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن استمرار استقبال وزارة الصحة شحنات من لقاحات كورونا على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة بينها شحنة من لقاح فايزر تقدر بـ3 ملايين جرعة، سيتم تسلمها الجمعة المقبل.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مصر بها فائض من لقاحات كورونا تكفي لتطعيم 60 مليون مواطن، وهناك توجيهات بتكثيف عملية التطعيم للفئة العمرية من 12 عاما لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس.

معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التطعيم بلقاح كورونا مستمر فى شهر رمضان الكريم ومواعيد العمل سيتم تقديمها ساعة على الأقل، لافتا الى أن جميع مراكز تلقي لقاح كورونا ستعمل وسيتم التوسع في التطعيمات، ولقاحات كورونا أثبتت قدرتها على رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وتخفيف حدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

شهر رمضان الكريم وفيروس كورونا

وحذر الدكتور حسام عبدالغفار، من التهاون فى اتباع الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان الكريم، خاصة التجمعات، لافتا الى أن التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية يساهم في رفع معدلات الإصابة بالفيروس، مطالبة المواطنين بالحفاظ على على ما أنجزته الدولة المصرية فى جائحة فيروس كورونا واستقرار المنحنى الوبائي للفيروس.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.