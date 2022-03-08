بعد خفض الأسعار.. سبب تفاوت أسعار العمرة من شركة لأخرى

بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن حزمة من التيسيرات والإجراءات على المعتمرين المصريين منها إلغاء الحجر الصحي وإلغاء تحليل pcr الخاص بكورونا الذي يجريه المسافر قبل السفر بنحو 72 ساعة، قامت شركات السياحة بخفض أسعار رحلات العمرة.

خفض أسعار برامج العمرة

وقال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه سيتم خفض أسعار رحلات العمرة خلال الأيام المقبلة وذلك بعد قرارات السعودية التى ساهمت فى خفض الأعباء على البرنامج السياحى، حيث كان الحجر الصحي المؤسسي يستغرق 4 ليال بأحد فنادق السعودية، علاوة على تعطيل العمل بتحليل pcr.

تفاوت أسعار برامج العمرة

وأضاف الغمرى لـ«الوطن»، أن أسعار برامج العمرة تتفاوت من شركة لأخرى وفقًا لعدة اعتبارات منها البرنامج الزمني للرحلة والفنادق والمسافة التي تفصلها عن الحرم المكي سواء قريبة أو بعيدة، علاوة على الإقامة فى غرفة ثنائي أو ثلاثي أو رباعي.

المستوى الاقتصادى

ومن جانبه، أوضح حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج العمرة وتحديدا المستوى الاقتصادي تصل تخفيضاتها إلى 5 آلاف جنيه بعد رفع بعض الإجراءات عن المعتمر المصري التي كانت تتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، ولفت إلى أن أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم ستشهد انخفاضا، كما أن الإجراءات الجديدة تمكن شركات السياحة من تحديد خط سير رحلاتها مما يوفر في أسعار التذاكر، علاوة على إتاحة أكبر عدد ممكن من الفنادق أمام المعتمر المصري داخل مكة والمدينة المنورة.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار حددت أعداد المعتمرين المصريين لهذا العام بـ 60 ألف معتمر، يتم تقسيمهم على شهور رجب وشعبان ورمضان بحيث تكون حصة كل شهر نحو 20 ألف تأشيرة، وتقسم التأشيرات على شركات السياحة بحيث حصة كل شركة منظمة لرحلات العمرة نحو 15 تأشيرة كل شهر.