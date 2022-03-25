استنفار أمني ومروري بمحيط ستاد القاهرة لتأمين مباراة مصر والسنغال

عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط ستاد القاهرة، قبل ساعات من انطلاق مباراة كرة القدم بين منتخب مصر ونظيره السنغالي، التي تنطلق الليلة في التاسعة والنصف مساء، في مواجهة الذهاب من المباراتين الفاصلتين لتحديد المتأهل لمنافسات كأس العالم المقررة إقامتها في قطر نهاية العام الجاري، على أن تقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل، في العاصمة السنغالية داكار.

انتشار الخدمات المرورية

انتشرت الخدمات الأمنية ورجال المرور بمحيط الاستاد، وفي الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية لملعب المباراة، بمدينة نصر، كما جرى تزويد الخدمات المرورية والأوناش وفرق التعامل مع الكثافات المرورية وخدمات الإغاثة المرورية في حالة حدوث أي أعطال تؤدي لاختناقات مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، التي تشهد سيولة مرورية حتى الآن في مختلف المناطق المحيطة بالاستاد.

«المرور» تناشد بالالتزام بالتعليمات والسرعات المقررة

وكثفت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية بتلك المنطقة لتسيير الحركة المرورية، وبدأ السماح للجمهور بالتواجد ودخول الاستاد حتى إغلاق البوابات في الثامنة مساء، وناشدت جميع المواطنين المقرر حضورهم المباراة بالالتزام الكامل بالتعليمات الأمنية والمرورية والالتزام بالمواقف «الباركات» المخصصة لانتظار السيارات، وعدم الانتظار في أي أماكن أخرى لتجنب حدوث زحام أو كثافات مرورية، وعدم تجاوز السيارات والالتزام بالسرعات المقررة أثناء القيادة.

وحرصت وزارة الداخلية على نشر رجال الشرطة والخدمات الأمنية لتأمين المواطنين، حرصا على سلامة كل المتواجدين في المدرجات، والشوارع، قبل وأثناء وبعد المباراة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

واستقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على تشكيل الفراعنة في مواجهة السنغال، ومن المتوقع أن يكون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد عبدالمنعم – عمر كمال.

خط الوسط: محمد النني – حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح.