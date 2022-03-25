قبل مباراة مصر والسنغال..احذر «خناقات المدرجات» تصل عقوبتها للحبس

ينتظر آلاف المصرين مباراة مصر والسنغال، في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا، المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، وسط لهفة وشوق لحضور المباراة وتشجيع المنتخب المصري في مباراته الحاسمة، التي يلعبها اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة، على أرض مصر، ما جعل الفرصة متاحة بشكل أكبر أمام محبي المنتخب من أجل التواجد معه وتشجعيه.

الحبس والغرامة عقوبة شغب المدرجات أثناء مباراة مصر والسنغال

ونظرا لزيادة الإقبال على حجز تذاكر ماتش مصر والسنغال، يقلق البعض من حدوث أعمال شغب أو عنف بين الجماهير في المدرجات، وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة دينا المقدم، المستشارة القانونية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون المصري احتوى في طياته على عدد من العقوبات لكل من يثير شغب أو أعمال تخريب وغيره أثناء المباراة في المدرجات: «لابد أن نفهم أن الجمهور الرياضي يعبر عن البلد وعن ثقافتنا وأخلاقنا ولابد من احترام ذلك، فأنت هنا لا تعبر عن نفسك فقط، بل تعبر عن جمهورية، لذلك وضع القانون عدة عقوبات لأعمال الشغب والمخالفات أثناء حضور المباريات».

وأشارت المقدم، إلى أن قانون الرياضة الجديد، في مادته الـ92، يعاقب بـالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير، أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات، أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة، ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

ماتش مصر والسنغال

وقالت المقدم، إن ماتش مصر والسنغال واحد من أكثر المباريات التي ينتظرها الكثير من المصرين، فلابد من حسن التصرف تجنبا للمشاكر، موضحة: «علينا أن نرتقي عند التعبير أو التمثيل باسم مصر حتى نتمكن من استضافة ماتشات عالمية، فإن كنا لا نتحكم فى سلوكنا ونقدم شكل حضاري يعبر عن تاريخنا ومكانتنا، لن نتمكن من هذا أبدا».