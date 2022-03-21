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خطة أمنية محكمة لتأمين تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

كتب:

محمد بركات
05:44 م | الإثنين 21 مارس 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أنهى رجال الأمن خططهم لتأمين أفراد المنتخب الوطني قبل لقاء مصر والسنغال المرتقب يوم الجمعة في ستاد القاهرة، لتحقيق حلم الصعود لكأس العالم.

وشملت بنود خطط التأمين للمجموعة الأفريقية، وجود قوة تأمين مصاحبة للمنتخب الوطني بمقر الإقامة بأحد فنادق القاهرة، وقوة تأمين مصاحبة بملعب التدريب باستاد الدفاع الجوي، وخدمة أمنية مصاحبة في التنقلات.

فرض السرية على تدريبات المنتخب

وسيتم التنسيق لفرض السرية على التدريبات مع وضع ضوابط التواجد الإعلامي، ووجود قوة تأمين لمحيط الاستاد والبوابات بالتنسيق مع الداخلية، والتأمين لأرض المباراة والدرجات، فضلًا عن تأمين بعثة السنغال بواسطة الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي.

أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال

- سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه.

- الدرجة الأولى 600 جنيه.

- الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

- الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

- الدرجة الثالثة 100 جنيه.

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