حكاية 45 يوما قضاها أحمد حلاوة داخل المستشفى.. رحل متأثرا بكورونا

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان أحمد حلاوة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا والذي عانى من مضاعفاته 45 يوما ظل خلالها في المستشفى في حالة حرجة، وبعد أن تحسنت حالته الصحية بشكل طفيف تدهورت سريعا، ليتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ويفارق الحياة اليوم.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل رحلة مرض الفنان الراحل أحمد حلاوة، مرورا بشائعات وفاته حتى لحظة رحيله عن الحياة.

إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

في 10 فبراير الماضي، أعلنت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، إصابة والدها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحة والدها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «الرجاء الدعاء لوالدي، حالة كورونا متأخرة، أرجو من جميع محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل».

وفي اليوم التالي، قالت «هبة»، إن والدها لا يستطيع التحدث نظرا لأن حالته حرجة، قائلة عبر «فيسبوك»: «نعتذر للجميع عن عدم الرد، الدكتور أحمد حلاوة لا يستطيع الكلام حاليًا، الوضع ما زال حرجا، ولكن هناك بصيص من الأمل، أرجو من الجميع الاستمرار في الدعاء».

تحسن بسيط في حالة أحمد حلاوة الصحية

في 14مارس، أعلنت ابنة الفنان الراحل أحمد حلاوة، عن وجود تحسن طفيف في حالته الصحية، وذلك خلال منشور عبر حسابها بـ«فيسبوك»، قائلة: «تحسن بسيط في حالة والدي، نأمل ونتعشم في كرم الله أن يتم شفائه على خير، ويأتي شهر رمضان الكريم وهو ينير حياتنا كما كان».

وتابعت: «أطمئن كل محبيه.. التحسن بسيط والحالة مستقرة.. لازلنا في المستشفى لتلقي العلاج.. ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون في أحسن حال قريبا بإذن الله تعالى».

وخلال اليومين الماضيين، انتشرت العديد من الشائعات عن وفاة الفنان أحمد حلاوة، وهو ما نفته ابنته في تصريح خاص لـ«الوطن»، قائلة: «هذه شائعة سخيفة ولا داعي لهذه النوعية من الأخبار السيئة، دكتور أحمد حلاوة الحمدلله في تحسن وسيغادر المستشفى خلال الأيام المقبلة».

وفاة الفنان الراحل اليوم

وبعد ذلك تدهورت حالة الفنان الصحية وجرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي في حالة حرجة، ليعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية خلال تصريحات لـ«الوطن» عن رحيل الفنان أحمد حلاوة اليوم، وأن فيروس كورونا تمكن من هزيمته، في خبر شكل صدمة للوسط الفني ومحبي الفنان الراحل.