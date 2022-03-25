الفنان أحمد حلاوة في حديثه الأخير لـ«الوطن»: «كتبت ممتلكاتي لبناتي»

حالة من الحزن سيطرت على محبي الفنان أحمد حلاوة، الذي رحل عن عالمنا، منذ قليل، وذلك بعد أسابيع قضاها داخل العناية المركزة بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليرحل عن عمر يناهز الـ73 عاما، قدم على مدارها مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي أثرت في الفن المصري، ما بين السينما والدراما التليفزيونية والمسرح، بالإضافة إلى دوره الأكاديمي كأستاذ محاضر بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

الجانب الفني في حياة الفنان الراحل أحمد حلاوة ليس خفيا على محبيه وتلاميذه، ولكن الجانب الإنساني في حياة «حلاوة»، لا يعرف عنه الكثيرون شيئا، إذ حرص الفنان الراحل على كتابة جميع ممتلكاته لابنتيه «هبة» و«آية»، وذلك فقا لما كشفه في حواره الأخير لـ«الوطن»، قائلا: «مش عايز بناتي يستنوا موتي عشان يتمتعوا بفلوسي، أنا عايزهم هما وأحفادي يتبسطوا في حياتي، علشان كده كتبت ليهم كل ممتلكاتي وأموالي».

أحمد حلاوة: احتفظ ببعض الأملاك باسمي

وعلى الجانب الآخر، أكد «حلاوة» على أنه احتفظ ببعض الأملاك باسمه حتى لا يحرم أصحاب الحق من الحصول على حقهم الشرعي في حالة وفاته، وأشار إلى أنه حصل على فتوى من دار الإفتاء بجواز ذلك التصرف، وأن ما يعطيه لابنتيه في حياته يندرج تحت بند الـ«هبة»، فمن حقه أن يهادي ابنتيه وأحفاده وهو على قيد الحياة.

أحمد حلاوة: الفنان رشوان توفيق قدوتي

وأشار «حلاوة» في تصريحاته السابقة لـ«الوطن» قبل وفاته، أنه اقتدى بالفنان رشوان توفيق في ذلك التصرف، وأنه كان متأثرا به في حياته لدرجة كبيرة حتى أنه سمى ابنتيه على اسم ابنتي رشوان توفيق، «هبة» و«آية».