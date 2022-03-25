عصام السقا ناعيا أحمد حلاوة: فقدنا قيمة فنية وإنسانية برحيله

نعى الفنان عصام السقا، الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، داخل أحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع تداعيات فيروس «كورونا».

وقال عصام السقا في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الفنان أحمد حلاوة كان قيمة فنية وإنسانية كبيرة، وتشرف بالتعاون معه في مسلسل «ضل راجل» الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، حيث وجده إنسانا طيبا وصاحب قلب حنون.

السقا: تشرفت بالتعاون مع أحمد حلاوة في «ضل راجل»

وشارك في بطولة مسلسل «ضل راجل»، ياسر جلال، نور اللبنانية، نرمين الفقي، أحمد حلاوة، رنا رئيس، محمود عبدالمغني، ميدو عادل، إيهاب فهمي، هدى الإتربي، محمد علي رزق، محمد يسري، هشام الشاذلي وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، نبأ وفاة الفنان أحمد حلاوة، اليوم الجمعة، حيث أكد النقيب على صحة خبر الوفاة لـ«الوطن»، ولكن لم يحدد بعد موعد أو مكان تشييع الجنازة أو العزاء.

سبب وفاة الفنان أحمد حلاوة

وجاءت وفاة الفنان أحمد حلاوة بعد صراع مع فيروس «كورونا»، إذ تدهورت حالته خلال الأيام الأخيرة، واضطر الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي وفقا لما أعلنته ابنته «هبة» عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»، إذ دعت محبي والدها بالدعاء له بتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

وكانت آخر أعمال أحمد حلاوة قبل رحيله، مشاركته في بطولة فيلم «الجواهرجي» مع الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي، حيث من المقرر عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة الفيلم لبلبة، أحمد السعدني، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، وتدور أحداثه في أجواء من الكوميديا، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.