مادلين طبر رئيسة تحرير تحارب الفساد في «ملف سري»

تشارك الفنانة مادلين طبر في مسلسل «ملف سري» الذي ينافس في الماراثون الرمضاني القادم 2022، من بطولة الفنان هاني سلامة، وكشفت خلال عن ملامح الشخصية التي تقوم بأدائها خلال أحداث العمل، وعن القصة الأساسية التي يناقشها المسلسل.

مادلين طبر تكشف تفاصيل دورها في «ملف سري»

قالت مادلين طبر في تصريح خاص لـ «الوطن» إنها تجسد دور والدة الفنان هاني سلامة ضمن أحداث العمل، وتعمل رئيسة تحرير إحدى المجلات في فترة ما بعد عام 2013، وتناقش من خلال شخصيتها في العمل دور الإعلام في مواجهة الفساد ومحاربته.

وأعربت «طبر» عن سعادتها الشديد بالمشاركة في المسلسل، قائلة: «أنا غبت عن دراما رمضان 2021، ولكني شاركت بعدها في مسلسل «الوجه الآخر» مع ماجد المصري خارج موسم رمضان، وهذا العام أسعفني الحظ أن المنتج ريمون مقار اختارني لدور الصحفية، وحقق لي فرحه أن أقوم بدور كنت أتمناه بعد أن تخرجت من كليه الإعلام».

مادلين طبر.. أم فاعلة في المجتمع

كما ذكرت أن قصة العمل تركز على الدور الفعال للصحافة والإعلام في الأحداث التي وقعت في الفترة التي يجسدها المسلسل، ودورهم بجانب الجيش والشرطة والقضاء في محاربة الفساد، وأنها تقوم بدور أم غير تقليدية وصاحبة قرار في المجتمع.

أحداث مسلسل «ملف سري»

تدور أحداث مسلسل «ملف سري» حول مواجهة فساد بعض رجال الأعمال في فترة ما بعد الإخوان، حيث يجسد هاني سلامة دور «المستشار يحي عز الدين» الذي يعاني العديد من الصراعات مع عائلة «المالكي» بسبب قضايا الفساد، حتى يهددوه بأهله.

أبطال مسلسل «ملف سري»

كما يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم، وهم هاني سلامة، محمد محمود عبدالعزيز، ماجد المصري، عائية بن أحمد، مادلين طبر، نضال الشافعي، كارولين عزمي، دينا، دنيا عبدالعزيز، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.