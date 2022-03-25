تردد أون سبورت 2022.. شاهد مباراة مصر والسنغال اليوم في المنزل

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة 9 مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير، ما جعل الراغبين في مشاهدة المباراة يبحثون عن القنوات الناقلة للمباراة، وتردد أون سبورت 2022 بعد حصولها على حقوق بث مباراتي الذهاب والإياب.

وحصلت مجموعة قنوات أون سبورت على حقوق بث مباراة مصر والسنغال في الذهاب والإياب، حتى يستطيع الراغبين في مشاهدة المباريات مشاهدتها في المنزل، وسعيا من بوابة «الوطن» لتوفير ما يبحث عنه المواطنين بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تردد أون سبورت 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لمشاهدة مباراة مصر والسنغال في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، كالتالي:

تردد أون سبورت 2022

وتضم باقة أون سبورت عددا من القنوات جاءت تردداتها كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1

القمر: نايل سات

الجودة : SD

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 2

القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 10853

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

ويسعى منتخب مصر في مباراة الذهاب للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 لتحقيق الفوز على نظيره السنغال في مباراة اليوم على أرضه، حتى يكون لديه فرصة في الفوز على المنتخب السنغالي في مباراة الأيام، والتي من المقرر لها أن تكون يوم الثلاثاء المقبل والموافق 29 مارس الجاري على أرض السنغال، وسط حضور جماهيري كبير في المباراتين.