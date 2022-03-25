المترو: نقل الجماهير لاستاد القاهرة منتظم.. وزيادة الرحلات عقب المباراة

أكد مصدر مسؤول في مترو الأنفاق، مواصلة رحلات نقل الجماهير لمحطة الاستاد منذ صباح اليوم وحتى الآن، لمتابعة مباراة مصر والسنغال في مباراة الإياب المؤهلة لكأس العالم بدولة قطر، وأن الرحلات منتظمة ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مؤكدا أن جميع الجماهير المصرية ملتزمة تماما بكل التعليمات اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات الطبية، موضحا أن جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة للمترو معقمة تماما ضد فيروس كورونا.

زيادة ساعات العمل اليوم بسبب مباراة مصر والسنغال

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنه تم زيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بمحطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، لمنع حدوث زحام داخل صالات المحطات، أثناء الذهاب إلى الاستاد لمتابعة مباراة مصر والسنغال في مباراة الإياب المؤهلة لكأس العالم بدولة قطر، مشيراً إلى أن جميع القطارات تم تجهيزها وصيانتها لمنع حدوث أي أعطال من خلال نقل الجماهير المصرية من وإلى الاستاد، وأنه تم زيادة ساعات العمل اليوم لمدة ساعة واحدة، بسبب المباراة.

وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات تزامنا مع مباراة مصر والسنغال

وأكد المصدر، أنه تم تجهيز نحو 22 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجاناً، علاوة على تقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، وذلك تزامناً مع مباراة مصر والسنغال، لافتاً إلى أخر قطار سيتحرك من محطة عدلي منصور بالخط الثالث للمترو الساعة 12.15 بعد منتصف الليل، إضافة إلى تقليل زمن التقاطر بين القطارات، لمنع التزاحم والتدافع على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

إجراءات صارمة داخل المحطات لمواجهة كورونا

ونوه المصدر، إلى أنه تم تنفيذ إجراءات مشددة وصارمة صباح اليوم بجميع محطات مترو الأنفاق، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، خلال رحلات تنقلهم إلى محطة الاستاد لمتابعة مباراة مصر والسنغال، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، موضحا أنه سيتم زيادة عدد الرحلات بعد انتهاء المباراة، لاستيعاب جموع الركاب، للتسهيل عليهم في العودة لمنازلهم.