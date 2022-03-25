الطيبة والإبداع والخلق.. صفات أجمع عليها نجوم الفن في رثاء أحمد حلاوة

رحل عن عالمنا قبل قليل الفنان أحمد حلاوة، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، وبمجرد إعلان رحيله تحولت صفحات نجوم الفن على «السوشيال ميديا» إلى دفتر عزاء وأجمع عدد كبير على الصفات التي تميز بها الفنان الراحل.

إسعاد يونس تودع الفنان الراحل: مبدع وعبقري

الفنانة إسعاد يونس كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: «مع السلامة يا عبقري، يا أستاذ يا مبدع يا جميل، يا صاحب الطعم و الأداء المتفرد مهما تنوعت أدوارك، يا دمث يا خلوق يا محبوب، والله إن القلب ينزف حزنًا على غيابك، ولكن الجنة أولى بك، في رحاب الرحمن يا حبيبي».

نجوم الفن: المبدعون لا يرحلون

وقال عنه صلاح عبدالله: «المبدعون الرائعون لا يرحلون، وأنت يا حبيبي لن ترحل وستبقى دومًا بيننا بسيرتك العطرة بتاريخك الفني العظيم، وطيبة قلبك وحلاوة روحك وخفة ظلك، وحبك الصادق لكل من كان حولك أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان الكبير الدكتور أحمد حلاوة».

ونعاه عابد عناني قائلًا: «كان راجل جميل ولطيف إلى أبعد حدود، ربنا يرحمه ويغفرله، مش هننساك يا دكتور حلاوة».

أما الفنان أحمد السعدني فقال عنه: «الله يرحم الدكتور أحمد حلاوة ويسكنه فسيح جناته، راجل محترم وطيب وممثل كبير وأستاذ فاضل أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون».

وقال عنه محمد علي رزق: «الفنان الكبير أحمد حلاوة في ذمة الله، مع السلامة يا أستاذي و صديقي وأبويا و زميلي اللي عمره ماستخسر فيا نصيحه من يوم ماشفني وأنا طالب في سنة أولى آداب مسرح، لغاية ماوقفت أمثل جنبه، نسألكم قراءة الفاتحة و الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

ونعاه الفنان مفيد عاشور قائلًا: «وداعًا الصديق والفنان الكبير أحمد حلاوه، وتسقط ورقة أخرى من أوراق شجرة الفن المصري، كنت مهمومًا يا صديقي بالفن الجيد وبقضاياه وبرؤاه الجمالية، فقد قضيت معك أوقاتا كثيرة سواء في الأعمال الفنية التي جمعتني بك، أو من خلال لجنة تحكيم مهرجان المسرح القومي، سأفتقدك يا صديقي، وسأفتقد نقاشاتنا الإنسانية والفنية المطولة والثرية».

وأضاف: «عزاؤنا أنك باق بيننا بما تركت من إرث إنساني وإرث فني من خلال أعمالك الفنية سواء في المسرح أو التلفزيون، فلترقد في سلام عند مليك مقتدر .. رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته.. نسألكم الدعاء والفاتحة لروحه الطاهرة».

وتشيع أسرة الفنان أحمد حلاوة، جثمانه بعد صلاة ظهر غد السبت، من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.