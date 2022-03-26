أسعار الدواجن اليوم السبت 26-3-2022 في مصر

في ظل تذبذب أسعار المنتجات المختلفة والسلع الغذائية في الأسواق خلال الفترة الماضية، يبحث المواطنون وينشغلون بما يتم عرضه في الأسواق والمحال المختلفة، ومن ضمن ذلك أسعار الدواجن التي يهتم بها الكثيرين لاستخدامهم لها في تحضير الوجبات والأطعمة المختلفة.

وتستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المحلية المختلفة اليوم السبت الموافق 26 مارس من عام 2022.

أسعار الدواجن البيضاء

وجاءت أسعار الدواجن كما يلي وفق جولة أجرتها «الوطن» في بعض المحلات التجارية في منطقة الدقي:

سعر الكيلو من الدواجن البيضاء

سجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء أو المزارع نحو 39 جنيهًا.

سعر كيلو الصدور

وصل سعر الكيلو من الصدور إلى 85.5 جنيها.

سعر الدجاجة الكاملة

كما وصل سعر الدجاجة الكاملة بوزن يتراوح بين 1100 جرام و1200 جرام، إلى سعر يبدأ من 75 جنيهًا ويصل إلى 120 جنيهًا.

سعر الكيلو من الدبابيس

تراوح سعر طبق كيلو من دبابيس دجاج اليوم السبت بين 82 و100 جنيه.

سعر الكبد والقوانص

ووصل سعر الطبق وزن 500 جرام من كبد وقوانص الدواجن إلى نحو 30 جنيهًا.

سعر الفيليه

وتراوح سعر طبق «فيليه» الدجاج وزن الكيلو جرام بين 110 و170 جنيهًا.

سعر الشيش طاووق

وتراوح الشيش طاووق بين 80 و110 جنيهات.

سعر الكيلو من الديك الرومي

وصل سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي إلى نحو 70 جنيهًا.

سعر الكتاكيت

كما تراوح سعر الكتاكيت اليوم بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

سعر جوز السمان

وتراوح سعر الجوز من السمان اليوم بين 30 و65 جنيهًا.

سعر كيلو البط

تراوح سعر الكيلو من البط بين 45 و47 جنيها.