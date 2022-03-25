رئيس «القومي للمسرح» ينعى أحمد حلاوة: ترك بصمة واضحة في الفن المصري

نعى الفنان ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الفنان أحمد حلاوة، الذي غيبه الموت اليوم، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع طويل ومرير مع فيروس كورونا، جرى نقله للمستشفى إثره.

وقال «صادق»، بيان له، إن الفنان القدير أحمد حلاوة، رحل بعد مسيرة فنية طويلة، قدم من خلالها العديد من الأعمال الفنية المميزة، التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري، بالإضافة إلى العمل الأكاديمي بقسم المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان.

أحمد حلاوة توفى بعد صراع مع فيروس كورونا

حصل الفنان أحمد حلاوة؛ على بكالوريوس الهندسة تخصص إتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم «ليوناردو دافنشي» القاهرة تخصص ديكور.

ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، ودبلوم الدراسات العليا عام 1990، ودرجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي ببوخارست في المسرح المصري المعاصر عام 1994.

أبرز أعمال الفنان أحمد حلاوة

من أعماله المسرحية: «طرائيعو، دستور يا أسيادنا، محترم لمدة شهر، كلام فارغ، إيزيس»، أما عن أبرز أعماله الدرامية، كان مسلسلات «دموع فى عيون وقحة، رأفت الهجان الجزء الثاني، والثالث».

كان عدد كبير من الفنانين والمشاهير، نعوا الفنان الراحل، وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي، كما نعته وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل، كان دوره في مسلسل «الاختيار 2»، إذ قدم دور صديق، والد الفنان أحمد مكي، الذي كان يعمل فى الأمن الوطني.