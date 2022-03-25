منير مكرم يكشف سبب غياب أشرف زكي عن وداع أحمد حلاوة: في مهمة عمل

غاب أشرف زكي وأعضاء نقابة المهن التمثيلية عن وداع أحمد حلاوة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي وإلقاء نظرة الوداع عليه.

وعن سبب غياب أشرف زكي، قال منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن» إنه وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حاليًا خارج القاهرة في مهمة عمل، وهذا ما يمنع وجودهما في المستشفى.

وعن موعد جنازة الراحل، فقال منير مكرم إن الأسرة تشيع جثمان الراحل غدًا من المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد بعد صلاة الظهر.

الفنانون ينعون أحمد حلاوة

ونعى عدد كبير من الفنانين، الفنان أحمد حلاوة، عبر حساباتهم على «السوشيال ميديا»، من بينهم الفنان مفيد عاشور، الذي نعاه برسالة مؤثرة كتب فيها: «وداعًا الصديق والفنان الكبير أحمد حلاوة، وتسقط ورقة أخرى من أوراق شجرة الفن المصري، كنت مهمومًا يا صديقي بالفن الجيد وبقضاياه وبرؤاه الجمالية، قضيت معك أوقاتًا كثيرة سواء في الأعمال الفنية التي جمعتني بك، أو من خلال لجنة تحكيم مهرجان المسرح القومي، سأفتقدك يا صديقي، وسأفتقد نقاشاتنا الإنسانية والفنية المطولة والثري».

وتابع: «عزاؤنا أنك باق بيننا بما تركت من إرث إنساني وإرث فني من خلال أعمالك الفنية سواء في المسرح أو التليفزيون، فلترقد في سلام عند مليك مقتدر.. رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته.. نسألكم الدعاء والفاتحة لروحه الطاهرة».

وفاة أحمد حلاوة عن 73 عامًا

وتوفى الراحل عن عمر يناهز 73 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وحضرت ابنته هبة إلى المستشفى من أجل انتهاء تصاريح الدفن.