5 وجوه للراحل أحمد حلاوة بعيدا عن التمثيل.. لاعب عرائس ونحات ومؤلف

اشتهر في الوسط الفني بخفة ظله المعهودة، وتعلق الجمهور بكوميديته وأدواره التي حفرت في أذهان الجمهور، طالما عرفوا بوجوده داخل فيلم أو مسلسل، ترتسم البسمة على وجوههم من مجرد ذكر أسمه، إنه الفنان أحمد حلاوة، الذي شارك في نحو 200 عمل فني اخترق بهم جدار قلوب جماهيره.

لم يكتف بالعمل السينمائي فقط، وإنما اتجه للتدريس والعمل المسرحي وغيره من الأعمال، وقال الفنان أحمد حلاوة خلال حديثه في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المعروض على قناة «دي إم سي»، إنه عمل في العديد من المهن منها «التصميم واللعب بالعرائس والنحت والتأليف والإخراج فضلا عن الإنشاء المسرحي».

بداية موهبة الفنان أحمد حلاوة في تصميم العرائس

وتابع «حلاوة» خلال حديثه، أنه اكتسب موهبة تصميم العرائس من والدته الراحلة، قائلا: «وأنا صغير كنت شقي جدا.. بلوة سودة فكانوا بيخلوني دايما في البيت عشان مجيبش مصايب معايا وأمي تفصل أراجوز وأنا بساعدها وأجيب ولاد حارة حلاوة يتفرجوا على الأراجوز اللى أنا عامله»، موضحا أن مركز شباب الجزيرة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، كان يستدعى مدربين من التشيك لتعليم الأطفال فن العرائس.

تكريم الفنان من التشيك

وأضاف الفنان أحمد حلاوة أنه صمم 4 مسرحيات من العرائس، منها 2 مثلوا مصر في المهرجان التجريبي، وكُرم في التشيك عنهما، قائلا: «عملت مسرحيتين مثلوا مصر وكُرمت بسببهم ومفيش حد في الإعلام جاب الخبر ده»، وفي أثناء الحديث مع الإعلامية إسعاد يونس، استعرض شخصيتين من عرائس مسرحية «بتلوموني ليه»، متابعا أن هذه العرائس صنعت لتطوير فن الكوميديا.

وفاة الفنان أحمد حلاوة

ورحل عن عالمنا اليوم، الفنان أحمد حلاوة عن عمر يناهز الـ73، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تسبب له في مضاعفات لم يتمكن من تجاوزها، والساعات الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا في الحالة الصحية، ودخول الفنان المصري في غيبوبة ووضعه على جهاز تنفس اصطناعي، قبل أن يتم إعلان الوفاة في النهاية.