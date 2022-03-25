«نايل سينما» تعرض حلقة خاصة عن الفنان الراحل أحمد حلاوة غدا

يعرض برنامج «كلوز أب»، والمذاع على قناه نايل سينما، ومن تقديم إنجى علي وإعداد مروه حربي، حلقة خاصة عن الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذى وافته المنية منذ ساعات قليلة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وقدم الفنان القدير طوال مسرته الفنية التي استمرت نحو 50 عامًا، العديد من الأعمال الناجحة، وسُتعرض الحلقة غدا السبت في تمام الساعة 9 مساءً.

حلقة خاصة عن الفنان أحمد حلاوة

الفنان أحمد أحمد حلاوة الذي رحل عن عمر ناهز 73 عامًا، هو نجل شقيق الفنان الكبير الراحل فايز حلاوة، وتخرج في كلية الهندسة فى نهاية ستينات القرن الماضي، وحصل على شهادة البكالوريوس فى الاتصالات، ثم حصل على شهادة دبلوم من معهد ليوناردو دافينشي بالقاهرة.

عمل الفنان الراحل كمدرس بقسم التمثيل والإخراج فى أكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما عمل مدرسا أيضا في كلية الأداب بجامعة حلوان، بالإضافة إلى عمله في المسرح القومي بمسرح الطليعة عام 1994.

مسلسل الاختيار 2 آخر أعمال الفنان الراحل

قدم الفنان أحمد حلاوة العديد من الأعمال الفنية المميزة، بينها مسلسل «دموع في عيون وقحة» عام 1980 بالتعاون مع الفنان الكبير عادل إمام، مسلسل «رأفت الهجان» الجزء الثاني، الذى عرض عام 1990، مسلسل «اللص والكتاب»، مسلسل «مسألة مبدأ» عُرض عام 2003 ومسلسل «أهل كايرو» 2010.

وكان آخر أدواره، تجسيده دور «عم عادل» في مسلسل الاختيار 2 والذي عرض في العام الماضي، ومن بطولة الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز.

رحيل أحمد حلاوة بعد صراع مع كورونا

يذكر أن أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في حديثه لـ«الوطن»، رحيل الفنان أحمد حلاوة إثر تدهور حالته الصحية بعد وضعه على جهاز التنفس الصناعي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد 45 يوما قضاها داخل المستشفى.