صلاح عبد الله للاعبي المنتخب: «شدوا حيلكم يا أبطال وانسوا أي قيل وقال»

أعرب الفنان القدير صلاح عبد الله، عن أمنيته بفوز منتخب مصر أمام نظيره السنغالي، ضمن مباريات الذهاب المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، إذ وجه رسالة للاعبين «شدوا حيلكم يا أبطال وانسوا أي قيل أو قال.. إن شاء الله الفوز يكون من نصيبنا ونبارك لبعض بتأهل منتخبنا للمونديال».

منتخب مصر سيحقق الفوز في مباراة اليوم

وأضاف «عبد الله»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات»، الذي يُعرض على قناة «النهار»، من تقديم الإعلامية مفيدة شيحة، أن منتخب مصر سيحقق الفوز في مباراة اليوم، وسيتأهل منتخب مصر لكأس العالم، موجهًا حديثه للاعبين: «المباراة من شوطين الأول في القاهرة والتاني في السنغال، محتاجين التركيز من اللاعبين وعدم إهدار الفرص».

صلاح يعزي الفنان أحمد حلاوة

على جانب آخر، قدم الفنان صلاح عبد الله، خالص التعازي في وفاة الفنان الراحل أحمد حلاوة، إذ قال «أرجو قراءة الفاتحة والدعاء للفنان الكبير الدكتور أحمد حلاوة، فنان مبدع رائع عانى في الفترة الأخيرة، ندعي له ونقوله ربنا يجعل معاناتك يا حبيبي في ميزان حسناتك»، موضحًا أنه دائما ما يثار أخبار بوفاة الفنانين، وهذا الأمر يقلقه، « ده مش حلو، وأن طلع عليا أخبار وفاة، ده مش حلو وبيعمل قلق في البيت».

وتابع: «كلنا لها والدوام لله وكلنا هنروح، أنا شخصيًا كنت بدعي لأحمد حلاوة وبقوله يارب يخفف عنك يا حبيبي، كان فنان رائع ومبدع بس هي دي الحياة، كنت بتفرج عليه في مسرح الطليعة واتعلمت منه الكثير، بنعزي أهله وحبايبه، مبنقولش إلا لما نتأكد من المصادر الرسمية».