صلاح عبد الله: متفائل بالمنتخب المصري.. وهنرجع بالثامنة

توقع الفنان صلاح عبد الله، فوز المنتخب المصري على نظيره السنغالي، بالمباراة المرتقبة بينهما في التاسعة مساء اليوم بكأس الأمم الأفريقية.

وقال صلاح، في تصريحات لــ«الوطن»: «اللاعبون مقاتلون ويشعرون بالمسؤولية تجاه المصريين، وعلى وعي تام أنهم هيكونوا سبب في فرحة وسعادة أكثر من 100 مليون اليوم».

صلاح عبدالله يتمنى فوز منتخب مصر

وأضاف صلاح عبد الله، أنه متفائل للغاية بالفوز وتحقيق اللقب الثامن والرجوع إلى مصر بكأس إفريقيا الذي بعد في نسخه الماضية عن المنتخب المصري، وأشار إلى أن المنتخب بكل عناصره يقدمون أداء رائعا، وأقصوا العديد من المنتخبات الكبيرة التي لديها باع كبير في إفريقيا من البطولة.

الفنانون يتمنون فوز الفراعنة على السنغال

وتمنى عدد كبير من الفنانين، فوز الفراعنة على السنغال في المباراة النهائية المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم، وعلى رأسهم عمرو محمود ياسين، الذي نشر فيديو لجماهير ليبيا من مباراة مصر والكاميرون الأخيرة، وعلق عليه: «ما أجمل بطولة الأمم الأفريقية في هذه النسخة!.. نعم سأفرح دائما ومن كل قلبي لكل انتصار عربي بتونس أو المغرب أو الجزائر أو ليبيا أو سوريا أو الأردن أو فلسطين أو لبنان أو العراق، وكل دول الخليج، تجمعنا الأرض واللغة والأديان والمصاهرة والتاريخ المشترك.. فلِمَ لا».