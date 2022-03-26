سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 26-3-2022 في مصر

يحرص الكثير من المواطنين المهتمين بأخبار الاقتصاد عن متابعة أسعار العملات المختلفة، وخصوصا بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ومن أهم تلك العملات هو سعر الدينار الكويتي، باعتباره أعلى العملات أمام الجنيه المصري.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتوفير ما يبحث عنه المواطنين بشكل يومي ودائم، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم السبت الموافق 26 مارس من عام 2022، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

وجاء الدينار الكويتي اليوم ليسجل نحو 56.96 جنيه للشراء و61.02 للبيع في بنك الإسكندرية، كما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت نحو 58.60 جنيه للشراء، و61.0 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

فيما جاء سعر الدينار الكويتي 55.90 جنيه للشراء و60.93 جنيه للبيع اليوم في بنك المصرف المتحد، فيما سجل في البنك المركزي المصري نحو 60.64 جنيه للشراء 61.08 جنيه للبيع، سجل سعر العملة الكويتية في بنك مصر بنحو 58.24 جنيه للشراء و60.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وفي البنك العربي الإفريقي سجل سعر الدينار الكويتي نحو 57.16 جنيه للشراء و62.89 جنيه للبيع، فيما وصل في بنك عودة نحو 51.73 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع، كما وسجل الدينار الكويتي لسعر 58.24 جنيه للبيع و60.01 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي، الذي سجل اليوم في البنك المركزي نحو 4.84 جنيه للبيع مقابل 4.86 جنيه للشراء، وسجل في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.71 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.85 جنيه للشراء مقابل 4.86 جنيه.