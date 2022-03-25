سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 25-3-2022 في مصر

كشفت البنوك، اليوم الجمعة، الموافق 25 مارس الجاري عن أسعار العملات المختلفة فيها، والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين وتحديدًا سعر الدينار الكويتي، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي بتحريك سعر الدولار ورفع سعر الفائدة.

ووفق المواقع الرسمية للبنوك وفي إطار اهتمام الناس وكثرة البحث عبر «جوجل»، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري، في بداية معاملات الصباحية في البنوك المصرية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

يباع سعر الدينار الكويتي 55.90 جنيه للشراء و60.93 جنيه للبيع اليوم في بنك المصرف المتحد، فيما سجل في البنك المركزي المصري نحو 60.64 جنيه للشراء 61.08 جنيه للبيع، سجل سعر العملة الكويتية في بنك مصر بنحو 58.24 جنيه للشراء و60.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وفي البنك العربي الإفريقي سجل سعر الدينار الكويتي نحو 57.16 جنيه للشراء و62.89 جنيه للبيع، فيما وصل في بنك عودة نحو 51.73 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع، كما وسجل الدينار الكويتي لسعر 58.24 جنيه للبيع و60.01 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري.

وسجلت العملة الكويتية نحو 56.96 جنيه للشراء و61.02 للبيع في بنك الإسكندرية وفق آخر تحديث لموقع البنك الرسمي، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة نحو 58.60 جنيه للشراء، و61.0 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما حظيت العملة السعودية اهتمام الكثير هي الأخرى بعد قرار المركزي خاصة في ظل انطلاق مواسم عمرة رمضان، فسجل سعر الريال السعودي، الذي سجل اليوم في البنك المركزي نحو 4.84 جنيه للبيع مقابل 4.86 جنيه للشراء، وسجل في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.71 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.85 جنيه للشراء مقابل 4.86 جنيه.