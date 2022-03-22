سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-3-2022 في مصر

رفع سعر الفائدة 1%، من قبل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال الاجتماع الاستثنائي أمس، حرك أسعار الكثير من العملات في القطاع المصرفي المصري، لذا زاد عمليات البحث عبر المحركات العالمية عن سعر عدد من العملات، وبينها سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدم للباحثين عن أسعار العملات العربية في السوق المصري، يستعرض موقع جريدة «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بداية معاملات اليوم في البنوك المصرية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار في بنك مصر نحو 57.43 جنيه للشراء و60.0 جنيه للبيع، والذي أعلن تحديث سعر العملات كافة وفق بداية التعاملات اليوم، فيما سجل في البنك المركزي المصري نحو 59.71 جنيه للشراء و60.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، سجل سعر الدينار الكويتي 57.06 جنيه للشراء و60.09 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد، وسجل في بنك عودة نحو 51.73 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع، بينما يُباع بـ57.16 جنيه في البنك العربي الأفريقي للشراء و62.89 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي سعر 57.43 جنيه للبيع و60.06 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، ويستطيع المواطن شراء الدينار الكويتي بسعر 57.51 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، فيما سجلت العملة الكويتية سعر 60.13 جنيه للبيع مقابل 56.11 جنيها للشراء و60.0 للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ونالت العملة السعودية اهتمام كبير هى الأخرى، لذا يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي، الذي سجل اليوم في البنك المركزي اليوم الثلاثاء نحو 4.84 جنيه للبيع مقابل 4.86 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.85 جنيه للشراء مقابل 4.86 جنيه، وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.71 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع.