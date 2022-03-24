سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24-3-2022 في مصر

بحث متواصل واهتمام كبير عن أسعار العملات المختلفة في البنوك ومحلات الصرافة بشكل دوري بعد قرار البنك المركزي بتحريك سعر الدولار ورفع سعر الفائدة، ومن ضمنها سعر الدينار الكويتي الذي سجل اليوم الخميس الموافق 24 مارس الحالي تباينًا في البنوك.

وفي إطار اهتمام الناس وكثرة البحث عبر «جوجل»، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بداية معاملات اليوم في البنوك المصرية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي حيث ازدادت بالفعل عمليات البحث عبر المحركات العالمية عن العملات المختلفة منها سعر الدولار واليورو والريال السعودي.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر العملة الكويتية في بنك مصر بنحو 58.24 جنيه للشراء و60.99 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك المركزي المصري نحو 60.64 جنيه للشراء 61.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي إلى 57.16 جنيه في البنك العربي الأفريقي للشراء و62.89 جنيه للبيع، ويباع سعر الدينار الكويتي 55.90 جنيه للشراء و60.93 جنيه للبيع اليوم في بنك المصرف المتحد، فيما وصل في بنك عودة نحو 51.73 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع .

وسجل الدينار الكويتي لسعر 58.24 جنيه للبيع و60.01 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس نحو 58.60 جنيه للشراء، و61.0 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، فيما سجلت العملة الكويتية نحو 56.96 جنيه للشراء و61.02 للبيع في بنك الإسكندرية وفق آخر تحديث لموقع البنك الرسمي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ومن ضمن العملات التي كثر البحث عنها خاصة في ظل قرب انطلاق مواسم العمرة في رمضان، سعر الريال السعودي، الذي سجل اليوم في البنك المركزي اليوم نحو 4.84 جنيه للبيع مقابل 4.86 جنيه للشراء، وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.71 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.85 جنيه للشراء مقابل 4.86 جنيه.