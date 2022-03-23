سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 23-3-2022 في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء الموافق 23 مارس الحالي، بالتزامن مع قرار البنك المركزي خلال اجتماعه الاستثنائي أول أمس، والذي أسفر عن رفع سعر الفائدة 1%، والذي حرك أسعار الكثير من العملات في القطاع المصرفي المصري، لذا تزداد عمليات البحث عبر المحركات العالمية عن سعر عدد من العملات كالدولار واليورو والريال السعودي.

ويستعرض موقع جريدة «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بداية معاملات اليوم في البنوك المصرية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدم للباحثين عن أسعار العملات العربية في السوق المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

في البداية جاء سعر العملة الكويتية في بنك مصر بنحو 58.24 جنيه للشراء و60.99 جنيه للبيع، والذي أعلن تحديث سعر العملات كافة وفق بداية التعاملات اليوم الأربعاء، فيما سجل في البنك المركزي المصري نحو 60.64 جنيه للشراء 61.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي 55.90 جنيه للشراء و60.93 جنيه للبيع اليوم في بنك المصرف المتحد، فيما وصل في بنك عودة نحو 51.73 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع، بينما يُباع بـ57.16 جنيه في البنك العربي الأفريقي للشراء و62.89 جنيه للبيع.

ووصل الدينار الكويتي لسعر 58.24 جنيه للبيع و60.01 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، كما يستطيع المواطن شراء الدينار الكويتي بسعر 58.60 جنيه للشراء، و61.0 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، فيما سجلت العملة الكويتية نحو 56.96 جنيه للشراء و61.02 للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وحظيت عملة الرياض باهتمام كبير من قبل المواطنين بعد رفع سعر الفائدة، لذا يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي، الذي سجل اليوم في البنك المركزي اليوم الأربعاء نحو 4.84 جنيه للبيع مقابل 4.86 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.85 جنيه للشراء مقابل 4.86 جنيه، وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.71 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع.