المخرج خالد جلال ناعيا أحمد حلاوة: رمز فني وأستاذ مسرحي كبير

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، الفنان الدكتور أحمد حلاوة، الذي غيبه الموت اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا.

وفاة أحمد حلاوة عن عمر ناهز 73 عاما

وقال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، في بيان، إننا فقدنا رمزا من رموز الفن، وأستاذا مسرحيا كبيرا، نجح كأكاديمي في التدريس بكلية الآداب قسم المسرح، وتخريج العديد من الأجيال التي تميزت في المسرح والسينما والتليفزيون، رحم الله الفنان الدكتور أحمد حلاوة، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يشار إلى أن الفنان أحمد حلاوة، من مواليد 7 يناير 1949، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، وحصل أيضا على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافينشي (القاهرة) تخصص ديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا عام 1994.

أحمد حلاوة مدرس مسرح بجامعة حلوان

تولى الدكتور أحمد حلاوة عدة مناصب منها معيد في قسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأخصائي مسرح بالثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة، وقام بتدريس المسرح بكلية التربية النوعية جامعة حلوان، عمل مخرجاً متميزاً بالمسرح القوي ومشرفاً فنياً لمسرح الطليعة عام 1994.

شارك «حلاوة» في العديد من المسلسلات، منها «الاختيار 2، نيللي وشريهان، ساحرة الجنوب، دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، أهل كايرو، ضل راجل، النمر، الأخ الكبير، توأم روحي، محمد رسول الله ج2».

وفي المسرح قدم العديد من الأعمال، منها «طرائيعو، دستور يا أسيادنا، إيزيس، محترم لمدة شهر، كلام فارغ».

وشارك أيضا في عدد كبير من الأفلام، منها ،«عسل أبيض، شياطين المدينة، أرملة رجل حي، سامي أكسيد الكربون، حرامية في تيلاند، قيدت ضد مجهول، الجوازة دي مش لازم تتم»، وكان آخر أعماله فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، العام الماضي.