البيت الفني للمسرح ينعى أحمد حلاوة: أعماله باقية في ذاكرة محبيه

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنان والمخرج الكبير الدكتور أحمد حلاوة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد حياة غنية بالأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية التي وصلت لأكثر من 200 عمل فني، وستظل باقية في ذاكرة جمهوره ومحبيه، بالإضافة إلى أنه كان معلمًا لأجيال من المسرحيين، إذ كان معيدًا بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

رحلة أحمد حلاوة المهنية

وعمل «حلاوة» في تدريس المسرح بالعديد من الكليات والجامعات كان آخرها قسم المسرح بجامعة حلوان، كما عمل مخرجًا بالمسرح القومي ومشرفًا فنيًا بفرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وكانت أعماله المسرحية من علامات تاريخ المسرح المصري أهمها «دستور يا أسيادنا، محترم لمدة شهر، حارة عم نجيب، الملك العريان، الديك أما يكاكي» وغيرها.

آخر أعمال أحمد حلاوة

ونعى العديد من الفنانين والشخصيات العامة، أحمد حلاوة ومن بينهم إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حسن المستكاوي، صلاح عبدالله، أمير كرارة، محمد هنيدي، أحمد السقا، محمد علي رزق، عمرو الليثي وغيرهم من الفنانين.

ومن المقرر أن يعرض للراحل في السباق الرمضاني المقبل مسلسل «السر» ويشارك في بطولته كل من حسين فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، مايا نصري، نور الكاديكي، ألفت عمر، أشرف عبد الغفور، يورا محمد، منة جلال، هشام المليجي، أحمد كرارة، محمد سليمان، الراحل عزت أبو عوف، مايا فارس، ريم البارودي، علا رامي، عهدي صادق ومن إخراج محمد حمدي وجاسمن عمرو عرفة ومن إنتاج محمد فوزي.